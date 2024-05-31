Угроза для копчика: раскрыт наиболее опасный водный аттракцион, который грозит параличом

Хирург Березовский: "банан" - самый опасный водный аттракцион

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Завтра в Москве и Подмосковье начинается купальный сезон, который совпадает с периодом отпусков, когда многие стремятся отправиться на море, чтобы насладиться не только купанием, но и различными водными развлечениями. Тем не менее, некоторые аттракционы могут представлять опасность и привести к серьёзным травмам. Об этом сообщил профессор медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Дмитрий Березовский.

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"Водный аттракцион "банан" опасен травмами позвоночника из-за резких подбрасываний над водой на большой скорости. Вплоть до перелома позвонков, особенно копчиковых — самых маленьких и хрупких. Такие травмы не угрожают жизни, но крайне болезненные", — объяснил Дмитрий Березовский в интервью для NEWS. ru.

Согласно словам хирурга, при катании на "банане" есть вероятность, что отдыхающему повезёт и не произойдёт смещения костных обломков или повреждения спинного мозга. Однако существует и риск оказаться прикованным к постели на несколько месяцев, если случится перелом, или даже на всю жизнь, в случае повреждения спинного мозга.