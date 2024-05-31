Врач раскрыл, какие на сладости вредны для здоровья

Сергей Родимов, онколог-проктолог, поделился способом определения безопасных сладких продуктов для здоровья, так как в мире много любителей сладкого, которые не осознают всю опасность продуктов с высоким содержанием сахара.
"Любые продукты питания, которые созданы на производстве, содержат консерванты, часть из которых может являться канцерогенными для организма", — поделился Сергей Родимов в интервью для РИА "ФедералПресс".
Пища с долгим сроком годности, содержащая в себе большое количество очищенных простых углеводов, является самой вредной. С другой стороны, натуральные сладости, такие как фрукты, овощи, мармелад и различные домашние заготовки, являются более безопасными для здоровья. Чем меньше срок годности, тем более безопасен продукт, заключил Родимов.
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