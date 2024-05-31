Врач раскрыл, какие на сладости вредны для здоровья

Онколог Родимов: опасна пища с длительным сроком хранения

0:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сергей Родимов, онколог-проктолог, поделился способом определения безопасных сладких продуктов для здоровья, так как в мире много любителей сладкого, которые не осознают всю опасность продуктов с высоким содержанием сахара.

Фото: unsplash.com by Brina Blum is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"Любые продукты питания, которые созданы на производстве, содержат консерванты, часть из которых может являться канцерогенными для организма", — поделился Сергей Родимов в интервью для РИА "ФедералПресс".

Пища с долгим сроком годности, содержащая в себе большое количество очищенных простых углеводов, является самой вредной. С другой стороны, натуральные сладости, такие как фрукты, овощи, мармелад и различные домашние заготовки, являются более безопасными для здоровья. Чем меньше срок годности, тем более безопасен продукт, заключил Родимов.