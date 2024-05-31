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Врач раскрыл, какие на сладости вредны для здоровья

Онколог Родимов: опасна пища с длительным сроком хранения

0:54
Здоровье

Сергей Родимов, онколог-проктолог, поделился способом определения безопасных сладких продуктов для здоровья, так как в мире много любителей сладкого, которые не осознают всю опасность продуктов с высоким содержанием сахара.

Онколог Родимов: опасна пища с длительным сроком хранения
Фото: unsplash.com by Brina Blum is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"Любые продукты питания, которые созданы на производстве, содержат консерванты, часть из которых может являться канцерогенными для организма", — поделился Сергей Родимов в интервью для РИА "ФедералПресс".

Пища с долгим сроком годности, содержащая в себе большое количество очищенных простых углеводов, является самой вредной. С другой стороны, натуральные сладости, такие как фрукты, овощи, мармелад и различные домашние заготовки, являются более безопасными для здоровья. Чем меньше срок годности, тем более безопасен продукт, заключил Родимов.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Паниченко Анна
Маммолог-онколог
Специалист Сергеев Пётр
Занимается хирургическим и медикаментозным лечением доброкачественных, пограничных и злокачественных опухолей. Определяет стратегию и этапность лечения онкологических заболеваний
Специалист Гусляков Александр
Занимается профилактикой, диагностикой и хирургическим лечением заболеваний опухолевой природы, как доброкачественных, так и злокачественных
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