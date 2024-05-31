Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Андрей Рублёв признался, что "убил себя сам сегодня", когда вылетел из "Ролан Гаррос"
В ГИБДД объяснили, когда водителя могут оштрафовать за несоблюдение дистанции
Эксперт: самозанятых россиян могут обязать платить страховые взносы
Полис ОСАГО могжно купить без ТО и диагностической карты
Туристы столкнулись с проблемами из-за неточностей написания имён с "ё"
Во Франции схвачен чеченец, который якобы готовил теракт на олимпиаде
Началось форсирование канала "Северский Донец — Донбасс" десантом ВДВ
Онколог Родимов: опасна пища с длительным сроком хранения
CRS: выбросы офисных центров оказались насыщены токсичными соединениями
Врач поделилась рекомендациями по правильной реакции на солнечные ожоги

Дерматолог Скорогудаева назвала методы лечения солнечных ожогов

1:48
Здоровье

Солнечные ожоги представляют собой серьезную проблему, с которой сталкиваются многие люди, особенно в летний сезон. Врач-дерматолог, кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева в беседе с NewsInfo.Ru поделилась рекомендациями по правильной реакции на солнечные ожоги и мерами, которые могут облегчить состояние.

Дерматолог Скорогудаева назвала методы лечения солнечных ожогов
Фото: flickr.com by Алекс Проймос is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Если произошёл солнечный ожог, важно знать, какие меры помогут уменьшить симптомы и ускорить выздоровление. В первую очередь рекомендуется использовать средства с противовоспалительным эффектом. Доктор Скорогудаева выделяет пантенол, содержащий витамин B5, который помогаетт уменьшить воспаление и бепантен — особенно эффективен, если содержит антибиотики, что полезно при появлении пузырей.

Эти препараты обладают охлаждающим, успокаивающим и противовоспалительным действием. Они доступны и их можно применять сразу после ожога.

Кроме того, существуют специальные косметические гели для ухода за кожей после ожогов, которые также имеют охлаждающий и противовоспалительный эффект.

Некоторые способы "лечения" солнечных ожогов могут лишь усугубить ситуацию. Доктор Скорогудаева категорически не рекомендует использовать масла.

"Это ошибочный подход, когда пытаются маслами всё это замазать, ничего хорошего не будет," — предупреждает врач.

Масла, особенно содержащие полиненасыщенные жирные кислоты, могут усилить воспаление.

Традиционное народное средство — сметана — также не является лучшим выбором. Её охлаждающий эффект временный, и она не оказывает лечебного действия на воспаленную кожу.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Сыч Антонина
Ведущий специалист
Специалист Брико Елена
Проводит диагностику и лечение заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП), заболеваний кожи (угри, экзема, псориаз, грибковые заболевания), делает массаж простаты
Специалист Ефимова Любовь
Проводит диагностику и лечение всех кожных, венерических, косметологических патологий в условиях поликлиники, радиохирургические методы лечения, прием взрослого населения и детей, забор материала на демодекс, грибковые инфекции гладкой кожи и ногтевых пластин, гистологические исследования, забор мазков у женщин/мужчин, исследования в лучах лампы вуда, назначение индивидуального плана лечения заболеваний передающихся половым путем, вирусных инфекций, протазойные инфекции
Обсудить
Популярное
Российские самолёты пересекли воздушное пространство Финляндии впервые с 2022 года

Финляндия разрешила нескольким российским самолётам войти в своё воздушное пространство для обхода грозового фронта.

Финляндия впустила в своё воздушное пространство российские самолёты
Азамат Мусагалиев объяснил, почему ущемляет Дениса Дорохова
Комик Азамат Мусагалиев объяснил, почему не общается с Денисом Дороховым
Шукшина опубликовала гневный пост о Киркорове и Лолите, которые триумфально возвращаются на ТВ
Чем подкормить лук и чеснок в начале лета
РСМД: удары ракетами США по РФ вызовет решение "Атакуем!" Олег Володин НАТО хочет сама координировать отправку военной помощи Украине Дмитрий Плотников Дружба пса и кролика, игра ягуара с детьми: тайны в поведении животных Сергей Лебедев
Универсальное средство от тли, белокрылки и фитофторы
Какими минеральными удобрениями стоит подкармливать помидоры во время цветения
Нервов не хватит: названы самые непослушные породы собак
Нервов не хватит: названы самые непослушные породы собак
Последние материалы
Туристы столкнулись с проблемами из-за неточностей написания имён с "ё"
Во Франции схвачен чеченец, который якобы готовил теракт на олимпиаде
Началось форсирование канала "Северский Донец — Донбасс" десантом ВДВ
Онколог Родимов: опасна пища с длительным сроком хранения
CRS: выбросы офисных центров оказались насыщены токсичными соединениями
В ГАИ объяснили, почему в России не снизят возрастной лимит для получения прав
Как решить проблему пожелтения туй?
Мария Погребняк осадила Розу Сябитову с её непрошенными советами
Избавление от гиперпигментации, перхоти и акне: как алоэ помогает в уходе за кожей
Туристка вернулась из Египта с гепатитом А
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников