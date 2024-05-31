Врач поделилась рекомендациями по правильной реакции на солнечные ожоги

Дерматолог Скорогудаева назвала методы лечения солнечных ожогов

1:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Солнечные ожоги представляют собой серьезную проблему, с которой сталкиваются многие люди, особенно в летний сезон. Врач-дерматолог, кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева в беседе с NewsInfo.Ru поделилась рекомендациями по правильной реакции на солнечные ожоги и мерами, которые могут облегчить состояние.

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Если произошёл солнечный ожог, важно знать, какие меры помогут уменьшить симптомы и ускорить выздоровление. В первую очередь рекомендуется использовать средства с противовоспалительным эффектом. Доктор Скорогудаева выделяет пантенол, содержащий витамин B5, который помогаетт уменьшить воспаление и бепантен — особенно эффективен, если содержит антибиотики, что полезно при появлении пузырей.

Эти препараты обладают охлаждающим, успокаивающим и противовоспалительным действием. Они доступны и их можно применять сразу после ожога.

Кроме того, существуют специальные косметические гели для ухода за кожей после ожогов, которые также имеют охлаждающий и противовоспалительный эффект.

Некоторые способы "лечения" солнечных ожогов могут лишь усугубить ситуацию. Доктор Скорогудаева категорически не рекомендует использовать масла.

"Это ошибочный подход, когда пытаются маслами всё это замазать, ничего хорошего не будет," — предупреждает врач.

Масла, особенно содержащие полиненасыщенные жирные кислоты, могут усилить воспаление.

Традиционное народное средство — сметана — также не является лучшим выбором. Её охлаждающий эффект временный, и она не оказывает лечебного действия на воспаленную кожу.