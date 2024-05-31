Врач предложила лайфхак по самодиагностике для определения дефицита йода

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Нутрициолог Дивеева: нехватка йода проявляется через гипотериоз и отёчность

1:33
Здоровье

Нутрициолог Наталья Дивеева отметила, что для нормальной работы организма человека необходим йод, который имеет важное значение для иммунитета, мозговой активности, гормонального равновесия, памяти и ряда других функций. Однако неправильный образ жизни и неблагоприятная экология могут привести к дефициту этого микроэлемента, сообщает Газета. Ru.

Нутрициолог Дивеева: нехватка йода проявляется через гипотериоз и отёчность
Фото: flickr.com by CIPHR Connect is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license.

Врач отметила, что дефицит йода может возникнуть в случае недостаточного потребления рыбы, фруктов, ягод, овощей и злаков. Если в приготовлении пищи используется нефильтрованная вода, содержащая хлор, фтор и бор, организм не сможет полностью усвоить этот важный элемент.

"Симптомы дефицита йода: гипотиреоз, развитие кист, кистозно-фиброзная мастопатия, отёки, запоры, лишний вес, сонливость, раздражительность, быстрая утомляемость, апатия, депрессия, замедление роста и развития у детей, боль в мышцах, высокий холестерин, сложности с потоотделением (не потеете в бане и при физических нагрузках), низкое либидо, усталость, сложности с зачатием", — пояснила Наталья Дивеева.

Наталья Дивеева напомнила, что важно соблюдать меру во всем. Излишек йода также может нанести вред организму, проявляясь через тахикардию, дрожь конечностей, жидкий стул, повышенную раздражительность и даже воспаление дыхательных путей.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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