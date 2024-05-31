Врач предложила лайфхак по самодиагностике для определения дефицита йода

Нутрициолог Дивеева: нехватка йода проявляется через гипотериоз и отёчность

1:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Нутрициолог Наталья Дивеева отметила, что для нормальной работы организма человека необходим йод, который имеет важное значение для иммунитета, мозговой активности, гормонального равновесия, памяти и ряда других функций. Однако неправильный образ жизни и неблагоприятная экология могут привести к дефициту этого микроэлемента, сообщает Газета. Ru.

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Врач отметила, что дефицит йода может возникнуть в случае недостаточного потребления рыбы, фруктов, ягод, овощей и злаков. Если в приготовлении пищи используется нефильтрованная вода, содержащая хлор, фтор и бор, организм не сможет полностью усвоить этот важный элемент.

"Симптомы дефицита йода: гипотиреоз, развитие кист, кистозно-фиброзная мастопатия, отёки, запоры, лишний вес, сонливость, раздражительность, быстрая утомляемость, апатия, депрессия, замедление роста и развития у детей, боль в мышцах, высокий холестерин, сложности с потоотделением (не потеете в бане и при физических нагрузках), низкое либидо, усталость, сложности с зачатием", — пояснила Наталья Дивеева.

Наталья Дивеева напомнила, что важно соблюдать меру во всем. Излишек йода также может нанести вред организму, проявляясь через тахикардию, дрожь конечностей, жидкий стул, повышенную раздражительность и даже воспаление дыхательных путей.