Чем полезны креветки для здоровья: кому они особенно необходимы

Для определённых групп людей креветки особенно необходимы, например, для беременных женщин. Мы расскажем о их полезных свойствах для здоровья.
Несмотря на небольшие размеры, креветки богаты витаминами А, В, С, D, Е, а также они содержат большое количество йода, селена, цинка, кальция, фосфора, магния и других полезных элементов.
Такой богатый состав благотворно влияет на организм человека, на состояние его кожи, волос, ногтей.
Креветки помогают поддерживать здоровье костей, иммунную систему и общее состояние здоровья. Креветки также содержат жирные кислоты Омега-3, которые полезны для развития мозга и зрения у детей.
Креветки — кладезь йода. Содержание йода в них в сто раз выше, чем в красном мясе.
Витамины — А, В12, В6, Е; микроэлементы — селен, железо, фосфор, медь, цинк, натрий и магний.
Антиоксидантное действие: мясо креветок содержит много антиоксидантов, наиболее ценными из которых являются селен и астаксантин. Креветки получают астаксантин, поедая зелёные водоросли.
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