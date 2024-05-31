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Чем полезны креветки для здоровья: кому они особенно необходимы

Креветки улучшают красоту волос, кожи и ногтей

1:20
Здоровье » Здоровье и профилактика

Для определённых групп людей креветки особенно необходимы, например, для беременных женщин. Мы расскажем о их полезных свойствах для здоровья.

Креветки улучшают красоту волос, кожи и ногтей
Фото: commons.wikimedia.org by BR is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В чём польза креветок

Несмотря на небольшие размеры, креветки богаты витаминами А, В, С, D, Е, а также они содержат большое количество йода, селена, цинка, кальция, фосфора, магния и других полезных элементов.

Такой богатый состав благотворно влияет на организм человека, на состояние его кожи, волос, ногтей.

Креветки помогают поддерживать здоровье костей, иммунную систему и общее состояние здоровья. Креветки также содержат жирные кислоты Омега-3, которые полезны для развития мозга и зрения у детей.

Креветки — кладезь йода. Содержание йода в них в сто раз выше, чем в красном мясе.

В чём польза варёных креветок

Витамины — А, В12, В6, Е; микроэлементы — селен, железо, фосфор, медь, цинк, натрий и магний.

Антиоксидантное действие: мясо креветок содержит много антиоксидантов, наиболее ценными из которых являются селен и астаксантин. Креветки получают астаксантин, поедая зелёные водоросли.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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