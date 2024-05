В Красноярском центре сердечно-сосудистой хирургии проводятся уникальные аритмологические операции по методике, которой приезжают обучаться специалисты из других клиник

В Красноярский Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии поступила пациентка с пульсом свыше 200 ударов в минуту. Женщина находилась на 15 неделе беременности.

Фото: t.me/minzdrav_ru by Официальный канал Минздрава России is licensed under public domain