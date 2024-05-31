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В Красноярском центре сердечно-сосудистой хирургии проводятся уникальные аритмологические операции по методике, которой приезжают обучаться специалисты из других клиник

В Красноярске проводят уникальные аритмологические операции

Здоровье

В Красноярский Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии поступила пациентка с пульсом свыше 200 ударов в минуту. Женщина находилась на 15 неделе беременности.

В Красноярске проводят уникальные аритмологические операции
Фото: t.me/minzdrav_ru by Официальный канал Минздрава России is licensed under public domain

Врачи решили провести катетерную аблацию аритмии.

"Мы применили многоконтактное картирование камер сердца с использованием электродов, способных максимально быстро и точно выстроить карту сердца, найти источник аритмии и полностью его убрать”, — рассказал хирург Евгений Кропоткин.

Операция была выполнена методом zero fluro, то есть без использования рентген-излучения. Контролировали ход операции при помощи внутрисердечного ультразвука. Этот метод, был разработан специально для беременных пациенток. Сегодня он применяется в 97% аритмологических операций в этом центре.

За эту разработку красноярские врачи получили профессиональные награды. Специалисты из других клиник со всей России и не только приезжают сюда, чтобы обучиться этому методу.

Беременная пациентка сейчас уже находится дома.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Бучина Екатерина
Ведущий специалист
Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
Специалист Бутина Екатерина
Ведущий специалист
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