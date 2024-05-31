Нарколог Антонова: бросать курить лучше одномоментно

31 мая — День отказа от курения. Как это сделать, рассказала врач-нарколог и психотерапевт, кандидат медицинских наук Омского областного наркологического диспансера Антонова Алёна.
Фото: commons.wikimedia.org by Бродячая кошка is licensed under Attribution-Share Alike 4.0
"Бросать курить надо сразу одномоментно! Самые сложные в психологическом плане будут первые 3-5 дней. Именно в этот период беспокоят перепады настроения, раздражительность, гневливость. Чаще всего под горячую руку попадают близкие и родные. Через неделю тяга уменьшается и мысли о сигаретах становятся реже. Чем дольше человек остаётся некурящим, тем меньше вероятность, что он закурит снова”, — заявила она.
10 советов, при помощи которых можно бросить курить:
просить поддержки от родных и близких;
выбросить всё, что напоминает о курении;
отказаться от общества курильщиков;
не пить алкоголь и кофе;
никогда не покупать сигареты впрок;
сделать интервалы между курением длиннее;
оставлять ⅓ сигареты не докуренной;
по утрам стараться как можно дольше не закуривать первую сигарету;
назначить дату, когда бросите курить;
можно завести дневник благодарности и записывать позитивные события дня.
Помимо этого, необходимо психологически настроить себя и подготовиться к возможным проблемам. Можно ознакомиться с методами релаксации и самоконтроля, а также увеличить физическую активность, пишет издание Омск Здесь.