Нарколог Антонова: бросать курить лучше одномоментно

10 советов отказа от курения

1:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

31 мая — День отказа от курения. Как это сделать, рассказала врач-нарколог и психотерапевт, кандидат медицинских наук Омского областного наркологического диспансера Антонова Алёна.

Фото: commons.wikimedia.org by Бродячая кошка is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

"Бросать курить надо сразу одномоментно! Самые сложные в психологическом плане будут первые 3-5 дней. Именно в этот период беспокоят перепады настроения, раздражительность, гневливость. Чаще всего под горячую руку попадают близкие и родные. Через неделю тяга уменьшается и мысли о сигаретах становятся реже. Чем дольше человек остаётся некурящим, тем меньше вероятность, что он закурит снова”, — заявила она.

10 советов, при помощи которых можно бросить курить:

просить поддержки от родных и близких;

выбросить всё, что напоминает о курении;

отказаться от общества курильщиков;

не пить алкоголь и кофе;

никогда не покупать сигареты впрок;

сделать интервалы между курением длиннее;

оставлять ⅓ сигареты не докуренной;

по утрам стараться как можно дольше не закуривать первую сигарету;

назначить дату, когда бросите курить;

можно завести дневник благодарности и записывать позитивные события дня.

Помимо этого, необходимо психологически настроить себя и подготовиться к возможным проблемам. Можно ознакомиться с методами релаксации и самоконтроля, а также увеличить физическую активность, пишет издание Омск Здесь.