Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лаборатория солнечной астрономии предупредила о магнитной буре вечером 31 мая
Эксперты рассказали, как выбрать лучшую страховую компанию для путешествий
Певица Sia впервые стала матерью в 48 лет
В Севастополе задержан агент ГУР, планировавший теракт у дома военнослужащего
Укусы и травмы: защищаем себя от насекомых
На Украине заявили, что Путин покончит с Украиной до конца года
Комик Харламов рассказал, что запомнил Заворотнюк жизнерадостной и позитивной
Не всех российских актрис можно назвать красавицами
Предсказан рост спроса на 30-50% на льготную ипотеку перед её прекращением
Онколог Родимов: натуральные сладости, такие как фрукты, мармелад и домашние заготовки более безопасны для здоровья человека

Мармелад и фрукты считаются самыми безопасными для здоровья организма

0:50
Здоровье

Большинство людей не могут отказать себе в сладостях. Однако, по мнению онколога-проктолога Сергея Родимова, к их выбору необходимо подходить с осторожностью.

Мармелад и фрукты считаются самыми безопасными для здоровья организма
Фото: flickr.com by Mene Tekel is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"Любые продукты питания, которые созданы на производстве, содержат консерванты, часть из которых может являться канцерогенными для организма", — рассказывает врач.

Продукты, имеющие самый длинный срок годности, как правило, содержат много очищенных простых углеводов. Именно они считаются наиболее вредными, объяснил онколог. А вот натуральные сладости, например, фрукты, мармелад и домашние заготовки, в этом плане более безопасны.

Поэтому, по словам эксперта, чем меньше срок годности, тем, скорее всего, безвреднее пища, пишет "ФедералПресс".

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Паниченко Анна
Маммолог-онколог
Специалист Сергеев Пётр
Занимается хирургическим и медикаментозным лечением доброкачественных, пограничных и злокачественных опухолей. Определяет стратегию и этапность лечения онкологических заболеваний
Специалист Гусляков Александр
Занимается профилактикой, диагностикой и хирургическим лечением заболеваний опухолевой природы, как доброкачественных, так и злокачественных
Обсудить
Популярное
Российские самолёты пересекли воздушное пространство Финляндии впервые с 2022 года

Финляндия разрешила нескольким российским самолётам войти в своё воздушное пространство для обхода грозового фронта.

Финляндия впустила в своё воздушное пространство российские самолёты
Азамат Мусагалиев объяснил, почему ущемляет Дениса Дорохова
Комик Азамат Мусагалиев объяснил, почему не общается с Денисом Дороховым
Чем подкормить лук и чеснок в начале лета
Шукшина опубликовала гневный пост о Киркорове и Лолите, которые триумфально возвращаются на ТВ
Масштабные удары Киева по Кубани и Татарстану, атака русских под Херсоном Дмитрий Плотников Дружба пса и кролика, игра ягуара с детьми: тайны в поведении животных Сергей Лебедев Россия готовит десант в Одессу, предупреждают западные разведки Любовь Степушова
Какими минеральными удобрениями стоит подкармливать помидоры во время цветения
Революционный метод ухода за тусклыми прядями: обратное мытьё волос.
Нервов не хватит: названы самые непослушные породы собак
Нервов не хватит: названы самые непослушные породы собак
Последние материалы
Семья актрисы Анастасии Заворотнюк не собирается открывать гроб на прощании
Мария Погребняк призналась, что пыталась свести жениха с подругой Ольгой Бузовой
Рецепт свежего острого соуса из перца чили
Август стал самым опасным месяцем для туристов по числу страховых случаев
Даже люди в возрасте от 35 до 65 лет могут набрать вес
Причины неэффективности лазерной эпиляции
Андрей Миронов стеснялся петь в "Бриллиантовой руке" из-за отсутствия слуха
Официально сообщено, где и когда можно будет проститься с Заворотнюк
Аренда дома в Подмосковье обойдётся в 50-70 тысяч рублей
Масштабные удары Киева по Кубани и Татарстану, атака русских под Херсоном
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников