Онколог Родимов: натуральные сладости, такие как фрукты, мармелад и домашние заготовки более безопасны для здоровья человека

Мармелад и фрукты считаются самыми безопасными для здоровья организма

0:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Большинство людей не могут отказать себе в сладостях. Однако, по мнению онколога-проктолога Сергея Родимова, к их выбору необходимо подходить с осторожностью.

Фото: flickr.com by Mene Tekel is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"Любые продукты питания, которые созданы на производстве, содержат консерванты, часть из которых может являться канцерогенными для организма", — рассказывает врач.

Продукты, имеющие самый длинный срок годности, как правило, содержат много очищенных простых углеводов. Именно они считаются наиболее вредными, объяснил онколог. А вот натуральные сладости, например, фрукты, мармелад и домашние заготовки, в этом плане более безопасны.

Поэтому, по словам эксперта, чем меньше срок годности, тем, скорее всего, безвреднее пища, пишет "ФедералПресс".