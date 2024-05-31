Онколог Родимов: натуральные сладости, такие как фрукты, мармелад и домашние заготовки более безопасны для здоровья человека

Большинство людей не могут отказать себе в сладостях. Однако, по мнению онколога-проктолога Сергея Родимова, к их выбору необходимо подходить с осторожностью.
"Любые продукты питания, которые созданы на производстве, содержат консерванты, часть из которых может являться канцерогенными для организма", — рассказывает врач.
Продукты, имеющие самый длинный срок годности, как правило, содержат много очищенных простых углеводов. Именно они считаются наиболее вредными, объяснил онколог. А вот натуральные сладости, например, фрукты, мармелад и домашние заготовки, в этом плане более безопасны.
Поэтому, по словам эксперта, чем меньше срок годности, тем, скорее всего, безвреднее пища, пишет "ФедералПресс".
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