Что полезнее: горячий шоколад или какао

Чем какао полезнее горячего шоколада: особенности напитков

0:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Горячий шоколад — это густой напиток, приготовленный из тёмного или молочного шоколада. По сравнению с какао он обладает более интенсивным вкусом с бархатистой текстурой.

Фото: commons.wikimedia.org by Itisdacurlz is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Что полезнее: горячий шоколад или какао

Горячий шоколад в разы калорийнее какао. Несмотря на это, принципиальной разницы в плане полезности напитков нет. Они оба благотворно влияют на организм, поднимают настроение, помогают в стрессовых ситуациях, активизируют мозговые процессы.

Флавоноиды, в изобилии содержащиеся в горячем какао, положительно влияют на сосуды, снижают артериальное давление, снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Благодаря своим вкусовым качествам какао может заменить сладости. Более того, напиток содержит меньше калорий, чем сахар, а вкус ничуть не хуже.