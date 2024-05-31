Горячий шоколад — это густой напиток, приготовленный из тёмного или молочного шоколада. По сравнению с какао он обладает более интенсивным вкусом с бархатистой текстурой.
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Что полезнее: горячий шоколад или какао
Горячий шоколад в разы калорийнее какао. Несмотря на это, принципиальной разницы в плане полезности напитков нет. Они оба благотворно влияют на организм, поднимают настроение, помогают в стрессовых ситуациях, активизируют мозговые процессы.
Флавоноиды, в изобилии содержащиеся в горячем какао, положительно влияют на сосуды, снижают артериальное давление, снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Благодаря своим вкусовым качествам какао может заменить сладости. Более того, напиток содержит меньше калорий, чем сахар, а вкус ничуть не хуже.
В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников