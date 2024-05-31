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Снижение давления и уровня сахара в крови: чем ещё полезен сыр с плесенью

Сыр Дорблю полезен для сердечно-сосудистой системы

0:56
Здоровье

В чём польза сыра Дорблю

Витамины, минералы и плесень в сыре помогают снизить артериальное давление, нормализовать уровень сахара в крови, увеличить выработку серотонина.

Сыр Дорблю полезен для сердечно-сосудистой системы
Фото: commons.wikimedia.org by Dwight Burdette is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Регулярное употребление Дорблю не более 50 грамм в день полезно для пищеварительной, нервной и сердечно-сосудистой систем.

Как правильно есть

Дорблю — готовый к употреблению продукт. Сыр хорошо сочетается со свежим хлебом, грушами, виноградом, мёдом, помидорами, цветной капустой, сладкими винами, орехами.

Его едят как самостоятельное блюдо или как часть сырной тарелки. Сыр с плесенью добавляют в салаты, соусы, пиццу, мясные блюда, супы.

Можно ли есть сыр с плесенью каждый день

Диетологи рекомендуют употреблять не более 50 грамм сыра с плесенью в день.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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