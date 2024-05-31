Советы диетологов: эти продукты полезны для здоровья, но не для людей с непереносимостью лактозы

Хлебобулочные изделия и заправки могут содержать скрытую лактозу

1:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Пытаясь сделать свой рацион здоровым, вы всегда должны думать о своих личных потребностях в питании. Вот несколько продуктов, которые вы не должны добавлять в свой рацион, если у вас непереносимость лактозы.

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Молоко и молочные продукты

К ним относятся коровье молоко, сыр, йогурт и мороженое. Они содержат лактозу.

Сливочное масло и сливки

Эти молочные продукты также содержат лактозу и могут вызывать дискомфорт при непереносимости лактозы.

Некоторые хлебобулочные изделия

Такие продукты, как торты, печенье и пирожные, могут содержать молоко или масло в качестве ингредиентов, поэтому важно читать этикетки или спрашивать об их содержимом.

Обработанные пищевые продукты

Некоторые обработанные пищевые продукты, такие как хлеб, хлопья и закуски, могут иметь скрытые источники лактозы. Проверьте списки ингредиентов на наличие ингредиентов на основе молока.

Заправки и соусы для салатов

Некоторые заправки для салатов, сливочные соусы могут содержать молочные продукты или лактозу. Ищите безлактозные альтернативы или готовьте заправки самостоятельно дома.

Протеиновые батончики и коктейли

Некоторые протеиновые батончики и коктейли содержат сывороточный белок, который получают из молока и содержат лактозу.