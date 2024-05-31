Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Американского тренера пожизненно отстранили за насилие над спортсменами
Пять лайфхаков с румянами для более яркого и свежего макияжа
Новый динозавр позднего триаса обнаружен в Зимбабве
Наталья Варлей призналась, что после "Вия" она покаялась в церкви за свою роль
Глава Ford Джим Фарли призывает рассматривать гибридные автомобили как важное будущее
В Таиланде запустят карты "Мир"
Врач Перфильева: межреберная невралгия отличается от инфаркта точечной болью
Певца Эдуарда Шарлота задержали вновь после выхода из СИЗО
Самая дешевая комната Москвы стоит 2 миллиона рублей
Советы диетологов: эти продукты полезны для здоровья, но не для людей с непереносимостью лактозы

Хлебобулочные изделия и заправки могут содержать скрытую лактозу

1:25
Здоровье

Пытаясь сделать свой рацион здоровым, вы всегда должны думать о своих личных потребностях в питании. Вот несколько продуктов, которые вы не должны добавлять в свой рацион, если у вас непереносимость лактозы.

Хлебобулочные изделия и заправки могут содержать скрытую лактозу
Фото: commons.wikimedia.org by Thomson200 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Молоко и молочные продукты

К ним относятся коровье молоко, сыр, йогурт и мороженое. Они содержат лактозу.

Сливочное масло и сливки

Эти молочные продукты также содержат лактозу и могут вызывать дискомфорт при непереносимости лактозы.

Некоторые хлебобулочные изделия

Такие продукты, как торты, печенье и пирожные, могут содержать молоко или масло в качестве ингредиентов, поэтому важно читать этикетки или спрашивать об их содержимом.

Обработанные пищевые продукты

Некоторые обработанные пищевые продукты, такие как хлеб, хлопья и закуски, могут иметь скрытые источники лактозы. Проверьте списки ингредиентов на наличие ингредиентов на основе молока.

Заправки и соусы для салатов

Некоторые заправки для салатов, сливочные соусы могут содержать молочные продукты или лактозу. Ищите безлактозные альтернативы или готовьте заправки самостоятельно дома.

Протеиновые батончики и коктейли

Некоторые протеиновые батончики и коктейли содержат сывороточный белок, который получают из молока и содержат лактозу.

 

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Александрина Елена
Имеет большой клинический опыт лечения дисбактериоза, язвенной болезни и гастрита
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
Обсудить
Популярное
Российские самолёты пересекли воздушное пространство Финляндии впервые с 2022 года

Финляндия разрешила нескольким российским самолётам войти в своё воздушное пространство для обхода грозового фронта.

Финляндия впустила в своё воздушное пространство российские самолёты
Лучшие подкормки для чеснока и лука
Чем подкормить лук и чеснок в начале лета
Комик Азамат Мусагалиев объяснил, почему не общается с Денисом Дороховым
Революционный метод ухода за тусклыми прядями: обратное мытьё волос.
Дружба пса и кролика, игра ягуара с детьми: тайны в поведении животных Сергей Лебедев НАТО и Киев готовят "второй фронт" к сентябрю, но всё рухнет гораздо раньше Дмитрий Плотников Россия готовит десант в Одессу, предупреждают западные разведки Любовь Степушова
Какими минеральными удобрениями стоит подкармливать помидоры во время цветения
Роза Сябитова оценила ценность Марии Погребняк на рынке невест: "Кому она нужна с тремя детьми?"
Красота с рисовой водой: три простых рецепта для ухода за внешностью
Красота с рисовой водой: три простых рецепта для ухода за внешностью
Последние материалы
В Таиланде запустят карты "Мир"
Врач Перфильева: межреберная невралгия отличается от инфаркта точечной болью
Певца Эдуарда Шарлота задержали вновь после выхода из СИЗО
Самая дешевая комната Москвы стоит 2 миллиона рублей
Кофе может вызывать сонливость и высвобождать гормоны стресса
Спасаем огород от вредителей: средство поможет всем
Многодетной матери из Улан-Удэ назначили пособие после вмешательства прокуратуры
ФК "Локомотив" начал переговоры по бомбардиру из Хорватии Мьересу
Правила стрижки для вьющихся волос
Готовим домашний творог из молока
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников