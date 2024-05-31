Советы диетологов: эти продукты полезны для здоровья, но не для людей с непереносимостью лактозы

Пытаясь сделать свой рацион здоровым, вы всегда должны думать о своих личных потребностях в питании. Вот несколько продуктов, которые вы не должны добавлять в свой рацион, если у вас непереносимость лактозы.
К ним относятся коровье молоко, сыр, йогурт и мороженое. Они содержат лактозу.
Эти молочные продукты также содержат лактозу и могут вызывать дискомфорт при непереносимости лактозы.
Такие продукты, как торты, печенье и пирожные, могут содержать молоко или масло в качестве ингредиентов, поэтому важно читать этикетки или спрашивать об их содержимом.
Некоторые обработанные пищевые продукты, такие как хлеб, хлопья и закуски, могут иметь скрытые источники лактозы. Проверьте списки ингредиентов на наличие ингредиентов на основе молока.
Некоторые заправки для салатов, сливочные соусы могут содержать молочные продукты или лактозу. Ищите безлактозные альтернативы или готовьте заправки самостоятельно дома.
Некоторые протеиновые батончики и коктейли содержат сывороточный белок, который получают из молока и содержат лактозу.
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