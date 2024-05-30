Иммунолог раскрыл методы снижения вероятности заражения респираторными инфекциями

Врач Продеус: для снижения риска заражения нужно мыть руки 6-8 раз в день

0:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-педиатр и иммунолог Андрей Продеус дал рекомендацию о мытье рук шесть — восемь раз в день для снижения риска заражения респираторными инфекциями в разговоре с НСН. По его мнению, важно соблюдать меры предосторожности.

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Специалист подчеркнул, что необходимо проявлять заботу не только о собственном здоровье, но и о здоровье других. Есть люди, которые могут крайне тяжело переносить совершенно любые респираторные инфекции, включая коронавирусную.

"Не забывайте о мерах предосторожности. И это не только маски! Если вы будете шесть — восемь раз в день мыть руки, вы снизите риски респираторных инфекций в несколько раз", — пояснил Андрей Продеус.