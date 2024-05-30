Гастроэнтеролог определила продукты, богатые калием

Врач Сухорукова: помидоры и горох богаты калием

0:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Гастроэнтеролог Людмила Сухорукова из Видновской КБ Минздрава Московской области сообщила, что наибольшее количество калия содержится в горохе, помидорах, рыбе, курятине, брокколи и фасоли. Она подчеркнула, что данный химический элемент необходим для правильного функционирования мускулатуры и сохранения здоровья сердца.

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По словам гастроэнтеролога Людмилы Сухоруковой, калий заряжает клеточные мембраны, что позволяет нервам проводить электрические импульсы и мышцам сокращаться. Уровень калия в крови также критически важен для нормального сердцебиения, и если его количество увеличивается или уменьшается, это нарушает работу сердца. Особенно богаты калием мясо, курица, рыба, брокколи, горох, фасоль и помидоры.