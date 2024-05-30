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Гастроэнтеролог определила продукты, богатые калием

Врач Сухорукова: помидоры и горох богаты калием

0:52
Здоровье

Гастроэнтеролог Людмила Сухорукова из Видновской КБ Минздрава Московской области сообщила, что наибольшее количество калия содержится в горохе, помидорах, рыбе, курятине, брокколи и фасоли. Она подчеркнула, что данный химический элемент необходим для правильного функционирования мускулатуры и сохранения здоровья сердца.

Врач Сухорукова: помидоры и горох богаты калием
Фото: commons.wikimedia.org by Goldlocki is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

По словам гастроэнтеролога Людмилы Сухоруковой, калий заряжает клеточные мембраны, что позволяет нервам проводить электрические импульсы и мышцам сокращаться. Уровень калия в крови также критически важен для нормального сердцебиения, и если его количество увеличивается или уменьшается, это нарушает работу сердца. Особенно богаты калием мясо, курица, рыба, брокколи, горох, фасоль и помидоры.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
Специалист Воронова Наталья
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др.
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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