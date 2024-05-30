Россиянам рассказали, как уберечься от тополиного пуха и аллергенов

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Тополиный пух может вызвать раздражение дыхательных путей

1:33
Здоровье

Во время активности тополя врачи советуют людям, которые подвержены реакции, носить маски и очки, а приходя домой, умывать лицо и очищать волосы от пыльцы.

Тополиный пух может вызвать раздражение дыхательных путей
Фото: commons.wikimedia.org by Дарко Николовски is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic и 1.0 Generic

Сам по себе тополиный пух не является аллергеном, но он может вызвать раздражение дыхательных путей заявил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

"Волокна пуха состоят из целлюлозы. Попадая в дыхательные пути, они вызывают раздражение, что провоцирует затруднение дыхания и кашель, а у некоторых — бронхоспазм”, — рассказал он.

Главным аллергеном в этот период является пыльца поздноцветущих деревьев, например, ясеня, клёна и бука, а также луговые травы, например, тимофеевка и овсяница, рассказала аллерголог-иммунолог клиники "Хадасса" Дарья Жукова.

Она рекомендовала аллергикам в этот период ограничить выезды на природу и прогулки в парках, не открывать окна, а пользоваться очистителями воздуха и кондиционерами.

"Аллергикам также нужно обязательно использовать назальные фильтры, принимать душ, умываться и соблюдать диету с ограничением продуктов, обладающих перекрёстными реакциями с аллергенами пыльцы”, — добавила она.

Если есть животные, которые гуляют на улице, то их необходимо чаще мыть, ведь на шерсти они могут принести пыльцу, пояснила врач-аллерголог группы компаний BestDoctor Мария Марилова, сообщают Известия.

 

 

 

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Врач - аллерголог-иммунолог
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