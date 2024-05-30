Россиянам рассказали, как уберечься от тополиного пуха и аллергенов

Во время активности тополя врачи советуют людям, которые подвержены реакции, носить маски и очки, а приходя домой, умывать лицо и очищать волосы от пыльцы.
Сам по себе тополиный пух не является аллергеном, но он может вызвать раздражение дыхательных путей заявил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
"Волокна пуха состоят из целлюлозы. Попадая в дыхательные пути, они вызывают раздражение, что провоцирует затруднение дыхания и кашель, а у некоторых — бронхоспазм”, — рассказал он.
Главным аллергеном в этот период является пыльца поздноцветущих деревьев, например, ясеня, клёна и бука, а также луговые травы, например, тимофеевка и овсяница, рассказала аллерголог-иммунолог клиники "Хадасса" Дарья Жукова.
Она рекомендовала аллергикам в этот период ограничить выезды на природу и прогулки в парках, не открывать окна, а пользоваться очистителями воздуха и кондиционерами.
"Аллергикам также нужно обязательно использовать назальные фильтры, принимать душ, умываться и соблюдать диету с ограничением продуктов, обладающих перекрёстными реакциями с аллергенами пыльцы”, — добавила она.
Если есть животные, которые гуляют на улице, то их необходимо чаще мыть, ведь на шерсти они могут принести пыльцу, пояснила врач-аллерголог группы компаний BestDoctor Мария Марилова, сообщают Известия.
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