В какое время суток лучше не пить чёрный чай: каковы его главные полезные свойства

Чёрный чай не рекомендуется пить перед сном и натощак

0:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чёрный чай — это чай, прошедший сильную ферментацию, его окисление может достигать до 90%.

В чём польза чёрного чая

Японские ученые считают, что свойства чёрного чая способны успокоить нервную систему, снизить возбудимость и раздражительность, уменьшить кожный зуд из-за аллергии, сенной лихорадки, экземы, нормализовать работу желудочно-кишечного тракта, благотворно влиять на кожу и костную ткань.

Когда пить чёрный чай

Чёрный чай — идеальный энергетический напиток для утра. Его можно пить в любое время суток, но не рекомендуется принимать за два часа до сна, сразу после употребления алкоголя или натощак.

Сколько раз в день можно пить

Необходимо регулярное и разумное употребление этого превосходного напитка (2 чашки в день), тогда он улучшит ваше здоровье.