В какое время суток лучше не пить чёрный чай: каковы его главные полезные свойства

Чёрный чай — это чай, прошедший сильную ферментацию, его окисление может достигать до 90%.
В чём польза чёрного чая
Японские ученые считают, что свойства чёрного чая способны успокоить нервную систему, снизить возбудимость и раздражительность, уменьшить кожный зуд из-за аллергии, сенной лихорадки, экземы, нормализовать работу желудочно-кишечного тракта, благотворно влиять на кожу и костную ткань.
Когда пить чёрный чай
Чёрный чай — идеальный энергетический напиток для утра. Его можно пить в любое время суток, но не рекомендуется принимать за два часа до сна, сразу после употребления алкоголя или натощак.
Сколько раз в день можно пить
Необходимо регулярное и разумное употребление этого превосходного напитка (2 чашки в день), тогда он улучшит ваше здоровье.
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
Проводит диагностику и лечение острых и хронических кожных болезней (дерматит, экзема, псориаз, красный плоский лишай, крапивница), паразитарных (чесотка, педикулез), грибковых поражений ногтей и гладкой кожи, угревой болезни на разных стадиях, вирусных заболеваний (герпес простой, герпес опоясывающий, папиломавирусы, контагиозный моллюск)