Миндальное молоко: польза для здоровья — вы об этом не знали

Продукт обладает тонким сладковатым вкусом с нотками миндаля.
Калий и магний, содержащиеся в миндале, могут улучшить работу желудочно-кишечного тракта, а также помочь укрепить кровеносные сосуды. Орехи богаты белком и являются отличной альтернативой белкам животного происхождения.
Миндальное молоко содержит целый комплекс витаминов: В2, В12, D и Е. Витамин В2 полезен для зрения, его дефицит вредит коже и слизистым оболочкам. Витамин В12 участвует в обмене веществ, а витамин Е является антиоксидантом, который отвечает за работу сердечной мышцы и половых желез.
Миндальное молоко является хорошим источником витамина Е, антиоксиданта. Антиоксиданты — это мощные вещества, которые могут помочь предотвратить или замедлить определенные типы повреждения клеток.
Пить миндальное молоко можно практически всем категориям людей, а умеренное потребление продукта не нанесёт вреда организму.
Тем не менее, существуют определённые ограничения: не рекомендуется пить молоко в период лактации. Тем, у кого аллергия на орехи, не следует пить миндальное молоко.
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