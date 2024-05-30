Миндальное молоко: польза для здоровья — вы об этом не знали

Миндальное молоко укрепляет сосуды и улучшает работу ЖКТ

Продукт обладает тонким сладковатым вкусом с нотками миндаля.

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В чём польза миндального молока

Калий и магний, содержащиеся в миндале, могут улучшить работу желудочно-кишечного тракта, а также помочь укрепить кровеносные сосуды. Орехи богаты белком и являются отличной альтернативой белкам животного происхождения.

Миндальное молоко содержит целый комплекс витаминов: В2, В12, D и Е. Витамин В2 полезен для зрения, его дефицит вредит коже и слизистым оболочкам. Витамин В12 участвует в обмене веществ, а витамин Е является антиоксидантом, который отвечает за работу сердечной мышцы и половых желез.

Миндальное молоко является хорошим источником витамина Е, антиоксиданта. Антиоксиданты — это мощные вещества, которые могут помочь предотвратить или замедлить определенные типы повреждения клеток.

Кому нельзя пить миндальное молоко

Пить миндальное молоко можно практически всем категориям людей, а умеренное потребление продукта не нанесёт вреда организму.

Тем не менее, существуют определённые ограничения: не рекомендуется пить молоко в период лактации. Тем, у кого аллергия на орехи, не следует пить миндальное молоко.