Неизлечимая болезнь у россиянина была обнаружена из-за постоянного сжимания кулаков

Ростовские медики выявили у пациента болезнь Штейнерта по усталости и рукам

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

46-летний житель Ростова-на-Дону долгое время жаловался на сильное усталость и затруднения в быстром разжимании рук. В ходе диагностики врачами было выявлено у пациента редкое генетическое заболевание, о чём сообщили в Министерстве здравоохранения региона.

Фото: commons.wikimedia.org by w:User:NewYorkStyledCheesecakes

"В результате обследования был зарегистрирован необычный феномен: признаки двух заболеваний — мышечной дистрофии и миотонические разряды. В крови отмечалось резкое повышение креатинфосфокиназы. Сочетание этих признаков позволило заподозрить редкое заболевание — болезнь Штейнерта", — отметили в региональном ведомстве.

Пациент отметил, что из-за заболевания он испытывает трудности с разжатием ладони при рукопожатии, что затрудняет его профессиональную деятельность. Пока не существует лекарства от данного состояния, и поэтому врачи порекомендовали мужчине способы смягчения симптомов и изменению образа жизни.