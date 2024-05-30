Неизлечимая болезнь у россиянина была обнаружена из-за постоянного сжимания кулаков

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Ростовские медики выявили у пациента болезнь Штейнерта по усталости и рукам

1:01
Здоровье

46-летний житель Ростова-на-Дону долгое время жаловался на сильное усталость и затруднения в быстром разжимании рук. В ходе диагностики врачами было выявлено у пациента редкое генетическое заболевание, о чём сообщили в Министерстве здравоохранения региона.

Ростовские медики выявили у пациента болезнь Штейнерта по усталости и рукам
Фото: commons.wikimedia.org by w:User:NewYorkStyledCheesecakes

"В результате обследования был зарегистрирован необычный феномен: признаки двух заболеваний — мышечной дистрофии и миотонические разряды. В крови отмечалось резкое повышение креатинфосфокиназы. Сочетание этих признаков позволило заподозрить редкое заболевание — болезнь Штейнерта", — отметили в региональном ведомстве.

Пациент отметил, что из-за заболевания он испытывает трудности с разжатием ладони при рукопожатии, что затрудняет его профессиональную деятельность. Пока не существует лекарства от данного состояния, и поэтому врачи порекомендовали мужчине способы смягчения симптомов и изменению образа жизни.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
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