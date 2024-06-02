Назван наиболее полезный напиток для утра

Врач Парецкая: вода является одним из самых полезных утренних напитков

1:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вода, по словам диетолога и аллерголога-иммунолога Елены Парецкой, занимает лидирующую позицию в списке наиболее полезных напитков на утро. В беседе с изданием "Доктор Питер" она рассказала о двух других напитках, способных поднять настроение и придать ощущение бодрости.

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По словам специалиста, кофе можно заменить напитком с похожим вкусом, в состав которого входит цикорий.

"Напиток с цикорием гораздо полезнее, не содержит кофеина, обладающего мочегонным эффектом, но даёт организму порцию полезных витаминов и минералов. Он помогает снять тревожность, успокоиться и выровнять метаболизм, снижает уровень глюкозы крови, что особенно полезно для диабетиков", — поделилась Елена Парецкая, отметив, возможность потребления цикория с молоком или без него, а также с добавлением сиропа или сахара.

Специалист также подчеркнула, что какао обладает тонизирующим эффектом и содержит природные антиоксиданты, способствующие выработке гормона удовольствия серотонина, а также полезные минералы, включая кальций, магний, фосфор и железо. Важно выбирать натуральный какао-порошок, который предполагает варку на огне, а не продукт с различными добавками и сахаром.