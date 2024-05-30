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Врач указала на продукты, которые не рекомендуется употреблять вместе с едой, богатой железом

Диетолог Тараско: совмещение молока с клетчаткой может ухудшить усвоение железа

1:31
Здоровье

Для лучшего усвоения железа рекомендуется распределять потребление продуктов, богатых этим микроэлементом, отдельно от потребления молочных продуктов, цельных злаков, щавеля, чая и кофе. Информацию об этом предоставила врач-эндокринолог и диетолог Анастасия Тараско в интервью для сайта aif.ru.

Диетолог Тараско: совмещение молока с клетчаткой может ухудшить усвоение железа
Фото: wikimapia by Ukko-wc is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license

Недостаток железа может быть вызван инфекционными заболеваниями, употреблением слабительных, гастритом, а также приёмом препаратов от изжоги (антацидов). Важно получать достаточное количество железа из пищи. Так, например, большое количество данного элемента содержится в мясе, субпродуктах, устрицах, гречневой крупе, чечевице, фасоли, горохе, миндале, подсолнечнике, кунжуте, горьком шоколаде и чернике. Диагностику и причины недостатка железа должен проводить квалифицированный специалист, как отметила врач.

Однако существуют продукты, способные нарушить процесс усвоения железа. Сюда входят растения, содержащие щавелевую кислоту: щавель, шпинат, ревень, обжаренный арахис и какао. Кроме того, усвоению железа могут помешать кальций из молочных продуктов, танины из чая и кофе, а также фосфаты из полуфабрикатов и газированных напитков, фитины из манки и орехов, клетчатка.

 

 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
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Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как избыточный вес, ожирение, нарушение углеводного обмена, нарушение толерантности к глюкозе, гликемия, заболевания щитовидной железы, заболевания надпочечников, заболевания гипофиза, остеопороз, гиперпролактинемия
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