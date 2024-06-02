Названы причины для ежедневного употребления манго

Как сообщил доктор Шри Каран Уддеш Танугула в интервью для Indian Express, манго является не только вкусным, но и чрезвычайно полезным фруктом, и рассказал, почему его нужно есть каждый день.
Этот тропический фрукт богат питательными веществами, такими как витамины и минералы, которые укрепляют иммунную систему, улучшают состояние кожи и стимулируют выработку коллагена.
Манго также содержит витамины А и В9, важные для остроты зрения, деления клеток и синтеза белка.
По мнению врача, в манго содержится обилие пищевых волокон, которые благотворно влияют на пищеварительную систему, предотвращают запоры и, в перспективе, сокращают вероятность возникновения сердечных заболеваний и диабета 2 типа.
"Лучшее время для употребления манго — завтрак", — уточнил Шри Каран Уддеш Танугула.
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