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Названы причины для ежедневного употребления манго

Indian Express: манго содержит множество витаминов и минералов

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Здоровье

Как сообщил доктор Шри Каран Уддеш Танугула в интервью для Indian Express, манго является не только вкусным, но и чрезвычайно полезным фруктом, и рассказал, почему его нужно есть каждый день.

Indian Express: манго содержит множество витаминов и минералов
Фото: commons.wikimedia.org by Zantastik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Этот тропический фрукт богат питательными веществами, такими как витамины и минералы, которые укрепляют иммунную систему, улучшают состояние кожи и стимулируют выработку коллагена.

Манго также содержит витамины А и В9, важные для остроты зрения, деления клеток и синтеза белка.

По мнению врача, в манго содержится обилие пищевых волокон, которые благотворно влияют на пищеварительную систему, предотвращают запоры и, в перспективе, сокращают вероятность возникновения сердечных заболеваний и диабета 2 типа.

"Лучшее время для употребления манго — завтрак", — уточнил Шри Каран Уддеш Танугула.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников
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