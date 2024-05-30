Врачи раскрыли четыре ключевых симптома гипертонии

Гипертония — одно из наиболее распространённых болезней сердечно-сосудистой системы в мировой практике. Главной угрозой является то, что в большинстве случаев она протекает без проявления каких-либо симптомов, сообщает "Рамблер".
Симптомы, характерные для пациентов с повышенным артериальным давлением:
Как указывают врачи, пациенты с гипертонией, как правило, связывают перечисленные выше симптомы с такими причинами, как усталость, стресс, прослушивание громкой музыки и другие привычные обстоятельства.
"Измерение давления — лучший способ проверить, есть ли у вас гипертония", — утверждают врачи.
При показателях артериального давления выше 180/120 стоит обратить внимание на своё состояние и проконсультироваться с профессионалом.
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