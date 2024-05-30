Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Водителям объяснили, чем грозит автомобилю запуск уже работающего двигателя
Премьер-министр Грузии осудил участие глав МИД стран ЕС в акции протеста в Тбилиси
FIM: египетские врачи вырезали метастазы из черепа пациента 4 тыс. лет назад
Дания разрешит использовать свои F-16 для ударов по территории России
Россиянам раскрыли, как выгодно купить билет в Европу
Зеленский "путает берега" и критикует своих хозяев
"Янки" намерены отправить "латиносов" в Италию и Грецию
Шоколадный смузи со шпинатом: для энергичного начала дня
Какие прически могут придать видимый возраст: советы стилиста
Врачи раскрыли четыре ключевых симптома гипертонии

Проверка давления - наилучший способ выявить наличие гипертонии

0:58
Здоровье

Гипертония — одно из наиболее распространённых болезней сердечно-сосудистой системы в мировой практике. Главной угрозой является то, что в большинстве случаев она протекает без проявления каких-либо симптомов, сообщает "Рамблер".

Проверка давления - наилучший способ выявить наличие гипертонии
Фото: Flickr by agilemktg1 is licensed under Public domain

Симптомы, характерные для пациентов с повышенным артериальным давлением:

  • интенсивные головные боли,
  • затуманившееся зрение,
  • носовое кровотечение,
  • шум в ушах.

Как указывают врачи, пациенты с гипертонией, как правило, связывают перечисленные выше симптомы с такими причинами, как усталость, стресс, прослушивание громкой музыки и другие привычные обстоятельства.

"Измерение давления — лучший способ проверить, есть ли у вас гипертония", — утверждают врачи.

При показателях артериального давления выше 180/120 стоит обратить внимание на своё состояние и проконсультироваться с профессионалом.

 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Панова Наталья
Отоларинголог, гирудотерапевт
Специалист Варнель Ольга
Владеет современными технологиями вмешательства на околоносовых структурах носа, выполняет такие операции, как FESS-хирургия, операции на носовой перегородке, удаление полипов, паппилом, доброкачественных образований в полости носа, глотке, лечение храпа (новейшая технология лечения храпа с применением Pillar имплантации) и т.д.
Специалист Тимошенко Татьяна
Проводит диагностику и лечение ЛОР-заболеваний, аудиометрию, а также малые ЛОР-операции.
Обсудить
Популярное
Принц Уильям появился с Кейт Миддлтон в Уэльсе

Принцесса перестала появляться на публике после сообщения о раке.

В Сети появилось ранее неопубликованное фото Кейт Миддлтон
Татьяна Брухунова показала шикарную квартиру
Жена Евгения Петросяна показала интерьеры роскошной квартиры: "Ничто на свете не вечно"
Где лучше сажать перец на дачном участке: в тени или на солнце
С тлёй на смородине можно справиться быстро: обработайте кусты этими средствами без "химии"
Дружба пса и кролика, игра ягуара с детьми: тайны в поведении животных Сергей Лебедев НАТО и Киев готовят "второй фронт" к сентябрю, но всё рухнет гораздо раньше Дмитрий Плотников Россия готовит десант в Одессу, предупреждают западные разведки Любовь Степушова
50 миллионов за ночь: Боня отказалась от предложения миллиардера
Российские самолёты пересекли воздушное пространство Финляндии впервые с 2022 года
Проверенный способ для гортензии: примените кофейную гущу
Проверенный способ для гортензии: примените кофейную гущу
Последние материалы
Премьер-министр Грузии осудил участие глав МИД стран ЕС в акции протеста в Тбилиси
FIM: египетские врачи вырезали метастазы из черепа пациента 4 тыс. лет назад
Дания разрешит использовать свои F-16 для ударов по территории России
Россиянам раскрыли, как выгодно купить билет в Европу
Зеленский "путает берега" и критикует своих хозяев
"Янки" намерены отправить "латиносов" в Италию и Грецию
Шоколадный смузи со шпинатом: для энергичного начала дня
Какие прически могут придать видимый возраст: советы стилиста
Юрист Катя Гордон привела всем в пример идеальный развод блогеров Чекалиных
Средняя зарплата российских женщин ниже мужчин
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников