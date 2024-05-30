Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Калининграде решили открыть первый платный травмпункт
С "Ролан Гаррос" будут выгонять зрителей, которые пронесли на матчи алкоголь
Группа боевиков ВСУ добровольно оставила позиции и сдалась в полном составе
79-летний актёр Александр Михайлов покинул больницу ради посещения кинофестиваля
Диетолог Тараско: молоко и клетчатка могут помешать усвоению железа
Существует ли возможность обрести узкую талию без хирургического удаления рёбер
Курорт Испании ввел платные шезлонги за 70 евро в день
Лосось в панировке из тыквенных семечек: праздничный рецепт
Уход за сансевиерией: секреты цветения
Диетолог раскрыла последствия потребления фастфуда

Врач Михалева: вредная еда может сократить срок жизни

1:21
Здоровье

По словам диетолога-эндокринолога Оксаны Михалевой, употребление фастфуда или, иными словами, соблюдение так называемой вестернизированной диеты может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний и сократить продолжительность жизни, как она сообщила в беседе с РИАМО.

Врач Михалева: вредная еда может сократить срок жизни
Фото: Wikipedia by Dallaire8888 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"Продукты западной диеты содержат много жира, соли и сахара и быстро приводят к развитию ожирения, диабета, артериальной гипертензии и атеросклероза", — пояснила Оксана Михалева.

По словам специалиста, сладкие молочные изделия, растительное молоко, газировки, соки и кофе с сиропом также могут нанести вред здоровью. Многие люди приобретают подобные напитки по дороге на работу, что, в свою очередь, ведёт к развитию алиментарно-зависимых заболеваний, таких как ожирение, диабет второго типа, болезни желудочно-кишечного тракта, аллергические болезни и даже некоторые онкологические заболевания.

Михалева рекомендует придерживаться здорового питания и приводит в пример средиземноморскую диету, включающую овощи, фрукты, зелень, орехи, бобовые и ягоды. Кроме того, в рацион стоит внести нежирное мясо, птицу, морепродукты, цельнозерновые крупы, а также молочные продукты.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Елисеева Виктория
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как избыточный вес, ожирение, нарушение углеводного обмена, нарушение толерантности к глюкозе, гликемия, заболевания щитовидной железы, заболевания надпочечников, заболевания гипофиза, остеопороз, гиперпролактинемия
Обсудить
Популярное
Принц Уильям появился с Кейт Миддлтон в Уэльсе

Принцесса перестала появляться на публике после сообщения о раке.

В Сети появилось ранее неопубликованное фото Кейт Миддлтон
Татьяна Брухунова показала шикарную квартиру
Жена Евгения Петросяна показала интерьеры роскошной квартиры: "Ничто на свете не вечно"
50 миллионов за ночь: Боня отказалась от предложения миллиардера
Где лучше сажать перец на дачном участке: в тени или на солнце
Дружба пса и кролика, игра ягуара с детьми: тайны в поведении животных Сергей Лебедев НАТО и Киев готовят "второй фронт" к сентябрю, но всё рухнет гораздо раньше Дмитрий Плотников Россия готовит десант в Одессу, предупреждают западные разведки Любовь Степушова
С тлёй на смородине можно справиться быстро: обработайте кусты этими средствами без "химии"
Российские самолёты пересекли воздушное пространство Финляндии впервые с 2022 года
Проверенный способ для гортензии: примените кофейную гущу
Проверенный способ для гортензии: примените кофейную гущу
Последние материалы
Cемьи с двумя и более детьми смогут вернуть часть уплаченных налогов
Служба финомбудсмена получила 42 обращения от жителей новых регионов
Врач Назарова: железо крайне важно для женщин детородного возраста
В офисе Зеленского приказано ругать Байдена и Си Цзиньпина
РФ и Таиланд ведут переговоры о приеме карт "Мир"
Чем покупка машины на маркетплейсе отличается от покупки в салоне
От луковой мухи поможет зола и настойка полыни
Светофоры для верблюдов стали устанавливать в Китае
На петуха Юрия Лозы написали жалобу соседи по посёлку
Рисунки детей с изображением гладиаторов нашли в Помпеях при раскопках
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников