Диетолог раскрыла последствия потребления фастфуда

Врач Михалева: вредная еда может сократить срок жизни

1:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По словам диетолога-эндокринолога Оксаны Михалевой, употребление фастфуда или, иными словами, соблюдение так называемой вестернизированной диеты может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний и сократить продолжительность жизни, как она сообщила в беседе с РИАМО.

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"Продукты западной диеты содержат много жира, соли и сахара и быстро приводят к развитию ожирения, диабета, артериальной гипертензии и атеросклероза", — пояснила Оксана Михалева.

По словам специалиста, сладкие молочные изделия, растительное молоко, газировки, соки и кофе с сиропом также могут нанести вред здоровью. Многие люди приобретают подобные напитки по дороге на работу, что, в свою очередь, ведёт к развитию алиментарно-зависимых заболеваний, таких как ожирение, диабет второго типа, болезни желудочно-кишечного тракта, аллергические болезни и даже некоторые онкологические заболевания.

Михалева рекомендует придерживаться здорового питания и приводит в пример средиземноморскую диету, включающую овощи, фрукты, зелень, орехи, бобовые и ягоды. Кроме того, в рацион стоит внести нежирное мясо, птицу, морепродукты, цельнозерновые крупы, а также молочные продукты.