Биолог обнаружил потенциальную угрозу в бомбочках для ванны

Биолог Опарин: синтетически элементы в составе бомбочек несут опасность для здоровья

Согласно заявлению доцента кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Романа Опарина, популярные бомбочки для ванны могут представлять угрозу для здоровья из-за содержания в них синтетических ароматизаторов и консервантов, сообщает NEWS. ru.

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"Синтетические ароматизаторы способны вызывать различные негативные реакции организма: зуд, покраснение кожи, аллергию. Красители или консерванты также могут вызывать аллергические реакции у людей с чувствительной кожей", — объяснил Роман Опарин.

По словам специалиста, компоненты бомбочек — сода и лимонная кислота, не окажут воздействия на кожу. Он также подчеркнул, что такие продукты не рекомендуется применять при раздражениях, воспалениях или аллергии. Опарин рекомендует ограничить использование бомбочек до двух раз в неделю и предварительно проконсультироваться с дерматологом.