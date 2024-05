Биолог обнаружил потенциальную угрозу в бомбочках для ванны

Согласно заявлению доцента кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Романа Опарина, популярные бомбочки для ванны могут представлять угрозу для здоровья из-за содержания в них синтетических ароматизаторов и консервантов, сообщает NEWS. ru.

Фото: commons.wikimedia.org by Dennis Wong is licensed under CC BY 2.0