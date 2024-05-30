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Учёный рассказал, как в будущем пересадка кала может стать методом лечения онкологических заболеваний, аутизма и гипертонии

Профессор Морозов: каловая трансплантация может стать методом лечения рака и деменции

1:30
Здоровье

Профессор Виталий Морозов, заведующий лабораторией экспериментальной и клинической медицины Института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН, рассказал, что пересадка кала уже сегодня применяется для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта, однако в будущем эта методика проявит себя в борьбе с онкологией и даже деменцией, сообщает Газета. Ru.

Профессор Морозов: каловая трансплантация может стать методом лечения рака и деменции
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Как отметил специалист, данная процедура имеет научное название "трансплантация фекальной микробиоты" (ТФМ) и в настоящее время накоплен как отечественный, так и зарубежный клинический опыт её применения. Он подчеркнул, что появляются новые знания о регуляторном воздействии микрофлоры кишечника на центральную нервную систему, эндокринные органы, иммунную систему, а также о её влиянии на продолжительность жизни, что открывает перспективы в лечении других недугов.

"Среди них такие, как печёночная энцефалопатия, первичный склерозирующий холангит, цирроз, гематологические заболевания, аутизм, онкология, артериальная гипертензия, множественная лекарственная устойчивость, воспалительные заболевания кишечника, синдром хронической усталости, метаболический синдром, аутоиммунные и аллергические заболевания, рассеянный склероз, болезнь Паркинсона, сепсис и даже СoViD-19", — дополнил Виталий Морозов.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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