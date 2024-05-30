Medical Xpress: учёные разработали уникальный пластырь, с помощью которого можно обнаружить биомаркер тирозиназа непосредственно на коже

Учёные в США разрабатывают пластырь для диагностики рака кожи

0:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные из Каролинского института создали уникальный пластырь, при помощи которого можно обнаружить биомаркер тирозиназа в самой коже.

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В этом пластыре есть специальные микроиглы, способные распознать тирозиназу (фермент, который представляет собой биомаркер злокачественной меланомы), пишет Medical Xpress.

В последние годы рак кожи всё чаще диагностируют у людей в разных странах.

"Наш метод менее инвазивен и потенциально может обеспечить более быстрые и надёжные результаты по сравнению с традиционной биопсией… Наша цель — продолжить разрабатывать и совершенствовать этот метод, чтобы предложить более точную и безболезненную диагностику", — рассказал один из авторов исследования Онур Парлак, доцент медицинского факультета Сольны Каролинского института.