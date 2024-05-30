Medical Xpress: учёные разработали уникальный пластырь, с помощью которого можно обнаружить биомаркер тирозиназа непосредственно на коже

Учёные из Каролинского института создали уникальный пластырь, при помощи которого можно обнаружить биомаркер тирозиназа в самой коже.
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В этом пластыре есть специальные микроиглы, способные распознать тирозиназу (фермент, который представляет собой биомаркер злокачественной меланомы), пишет Medical Xpress.
В последние годы рак кожи всё чаще диагностируют у людей в разных странах.
"Наш метод менее инвазивен и потенциально может обеспечить более быстрые и надёжные результаты по сравнению с традиционной биопсией… Наша цель — продолжить разрабатывать и совершенствовать этот метод, чтобы предложить более точную и безболезненную диагностику", — рассказал один из авторов исследования Онур Парлак, доцент медицинского факультета Сольны Каролинского института.
Имеет обширный опыт введения внутрикожных имплантов в коррекции носогубных складок, изменения формы и размеров губ, "подъеме" овала лица, препарата Диспорт, Ксеомин в коррекции морщин верхней трети лица и при лечении повышенной потливости (гипергидроз), IAL-SYSTEM, IAL-SYSTEM ACP в улучшении качества кожи лица, шеи, декольте, Ialupro-лечение растяжек.