Названы ужасные последствия для людей, следующих высокобелковыми диетами

Гастроэнтеролог Белоусов: риск развития рака увеличивается на высокобелковой диете

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Евгений Белоусов предупредил, что избыточное употребление белка может привести к развитию онкологических заболеваний, сообщает РИАМО.

Фото: Wikipedia by Nadimtk is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"Хотя похудение при таком подходе часто протекает успешно, существуют значительные риски для здоровья. Одним из минусов таких диет является неприятный запах изо рта и от тела, что обусловлено высоким содержанием холестерина и насыщенных жирных кислот в продуктах животного происхождения", — поделился Евгений Белоусов.

По мнению специалиста, увеличивается вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечных проблем из-за недостатка углеводов, что также может привести к энергетическому дефициту и уменьшению работоспособности. Он объяснил, что концепция высокобелковых диет направлена на стимуляцию организма к использованию жировых запасов, но это может вызвать избыток кетоновых тел, нарушающих кислотно-щелочной баланс и приводящих к потере сознания. В целях сохранения здоровья необходимо поддерживать сбалансированное питание, включающее жиры, белки и углеводы.