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Ромашковый чай — вкусно и полезно: кому его пить нельзя

Ромашковый чай полезен при гастритах и проблемах с ЖКТ

1:36
Здоровье

Такой чай можно пить как без добавок, так и с мёдом или даже молоком, и с каждым новым сочетанием в ромашковом чае будут появляться новые качества.

Ромашковый чай полезен при гастритах и проблемах с ЖКТ
Фото: commons.wikimedia.org by Laitche is licensed under Creative Commons CC0 License

Этот травяной чай обладает лёгким вкусом с полевым ароматом благодаря наличию в составе цветков ромашки.

Польза ромашкового чая

Ромашка — натуральное спазмолитическое, обезболивающее средство.

Кроме того, настой ромашки помогает справиться с воспалительными процессами, аллергией, отёками, предотвращает развитие патологий ЖКТ, улучшает состояние кожи и нормализует уровень сахара в крови. Ромашковый чай полезен при гастритах, энтероколитах, язвенной болезни, он поможет нормализовать и восстановить стул, улучшить аппетит и пищеварение.

Ромашковый чай незаменим после тяжелых застолий и длительных праздников, сопровождающихся перееданием, чрезмерно жирной пищей, алкоголем. Одним из самых известных применений ромашки является её способность успокаивать пищеварительную систему.

Он эффективно снимает спазмы, уменьшает вздутие живота и помогает при расстройствах желудка.

Кому нельзя пить ромашковый чай

Этот чай не рекомендуется людям с пониженным артериальным давлением, так как он может понизить его ещё больше.

Если вы принимаете успокоительные, мочегонные или разжижающие кровь антикоагулянты, то лучше избегать ромашкового чая, потому что он только усилит действие лекарств.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
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Имеет большой клинический опыт лечения дисбактериоза, язвенной болезни и гастрита
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Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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