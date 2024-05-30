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Как понять, что есть проблемы с гормонами: следуйте сигналам своего организма

О проблемах с гормонами говорят перепады настроения и проблемы с весом

1:19
Здоровье

Гормональные изменения часто становятся причиной различных проблем со здоровьем.

О проблемах с гормонами говорят перепады настроения и проблемы с весом
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Как понять, что с вашими гормонами что-то не так

Недостаток или избыток гормонов обычно сказывается на здоровье и эмоциональном состоянии человека. Если вовремя не принять меры, ситуация ухудшится и вызовет другие проблемы со здоровьем.

Симптомы гормональных нарушений могут быть самыми разными. Например, люди испытывают плаксивость, чрезмерную радость, усталость и раздражительность, перепады давления и сбои в работе сердечно-сосудистой системы. Также могут появиться частые головокружения, тремор рук, проблемы с общением с людьми. Гормональный дисбаланс сопровождается проблемами со сном, изменениями веса, расстройствами пищеварения, проблемами с кожей.

При проблемах с гормонами часто наблюдается набор или потеря веса, акне, себорея, сухость кожи.

Также часто отмечаются перепады настроения. Например, депрессия, агрессивность и раздражительность могут быть вызваны гормональными изменениями.

Проблемы с концентрацией внимания и памятью также являются распространенным симптомом гормонального дисбаланса.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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