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Семена пажитника: какова польза для здоровья и как приготовить отвар

Семена пажитника обладают противовоспалительным свойством

1:18
Здоровье

Семена пажитника имеют слегка ореховый и сладковатый вкус при обжаривании на горячей сухой сковороде или в масле. Его аромат дополняет многие овощные и мясные рецепты.

Семена пажитника обладают противовоспалительным свойством
Фото: commons.wikimedia.org by Thamizhpparithi Maari is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В чём польза пажитника

В химический состав семян пажитника входят: рутин, витамины А, В1, В2, В5, В6, В9, С и РР, а также калий, кальций, магний, цинк, селен, медь и марганец, железо, фосфор и натрий.

Семена пажитника содержат: стероидные сапонины, фитостерины, флавоноиды, дубильные и горькие вещества, галактоманнан, рутин, ферменты, эфирные масла. Семена пажитника содержат диосгенин, который действует как эстроген в организме.

Лекарственные препараты из пажитника обладают противовоспалительным действием, стимулируют сокращение мышечной системы матки, стабилизируют уровень сахара в крови, стимулируют сексуальную активность. Одну столовую ложку семян без горки нужно заварить в 200 мл кипятка, настаивать 10-15 минут, после остывания процедить, употребить в течение суток в чистом виде, разбавленном водой или молоком.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
Специалист Магарина Надежда
Руководитель центра педиатрии
Специалист Маркова Екатерина
Проводит диагностику и лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, инфекционных заболеваний, инфекционных болезней детского возраста, мочевыделительной системы.
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