Врач раскрыла, представляет ли опасность ранняя черешня

Врач Кашух: ранняя черешня не представляет опасности для здоровья при одном условии

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух сообщила LIFE. ru, что ранняя черешня безопасна для здоровья, если придерживаться рекомендованной дневной нормы фруктов, но при этом необходимо тщательно отбирать данные ягоды.

Фото: pixabay.com by Hans Braxmeier is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"Черешня начинает поступать в продажу уже с начала мая — и ничего подозрительного в таких сроках нет. Ранняя ягода в целом не принесет вреда здоровью. Главное — разумно ограничить её употребление (норма фруктов в день — до 400-500 г) и внимательно выбирать плоды", — объяснила медик.

Гастроэнтеролог подчеркнула, что поверхность черешни должна сверкать, так как матовая ягода свидетельствует о том, что она была собрана давно. Также специалист отметила важность проверки плотности и упругости мякоти черешни. Помимо этого, Кашух заключила, что необходимо обращать внимание на наличие плодоножки, так как её отсутствие может указывать на проникновение в ягоду болезнетворных микроорганизмов.