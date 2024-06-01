Врач дала рекомендации по выбору лекарства от головной боли

Врач Табеева: при выборе лекарства от головной боли важна его переносимость

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Профессор кафедры нервных болезней и нейрохирургии ИКМ Сеченовского университета Гюзяль Табеева сообщила на конференции "Поколение вне возраста", что основными критериями выбора препарата от головной боли являются эффективность и переносимость. По её мнению, медикаменты должны устранять головную боль и сопутствующие симптомы в течение двух часов с момента начала приступа, информирует NEWS. ru.

Фото: flickr.com by Russell Bernice is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Кроме того, эффективность препарата оценивается также по способности снизить интенсивность головной боли, сохраняя эффект в течение 24 часов и исключая необходимость повторного приёма препаратов. Табеева подчеркнула, что лекарство считается эффективным, если в двух из трёх последующих случаев приступа результат сохраняется стабильным. При выборе препаратов также важно учитывать предпочтения пациента, отметила специалист.