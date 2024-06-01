Врач дала рекомендации по выбору лекарства от головной боли

Профессор кафедры нервных болезней и нейрохирургии ИКМ Сеченовского университета Гюзяль Табеева сообщила на конференции "Поколение вне возраста", что основными критериями выбора препарата от головной боли являются эффективность и переносимость. По её мнению, медикаменты должны устранять головную боль и сопутствующие симптомы в течение двух часов с момента начала приступа, информирует NEWS. ru.
Кроме того, эффективность препарата оценивается также по способности снизить интенсивность головной боли, сохраняя эффект в течение 24 часов и исключая необходимость повторного приёма препаратов. Табеева подчеркнула, что лекарство считается эффективным, если в двух из трёх последующих случаев приступа результат сохраняется стабильным. При выборе препаратов также важно учитывать предпочтения пациента, отметила специалист.
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