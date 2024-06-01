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Врач дала рекомендации по выбору лекарства от головной боли

Врач Табеева: при выборе лекарства от головной боли важна его переносимость

0:58
Здоровье

Профессор кафедры нервных болезней и нейрохирургии ИКМ Сеченовского университета Гюзяль Табеева сообщила на конференции "Поколение вне возраста", что основными критериями выбора препарата от головной боли являются эффективность и переносимость. По её мнению, медикаменты должны устранять головную боль и сопутствующие симптомы в течение двух часов с момента начала приступа, информирует NEWS. ru.

Врач Табеева: при выборе лекарства от головной боли важна его переносимость
Фото: flickr.com by Russell Bernice is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Кроме того, эффективность препарата оценивается также по способности снизить интенсивность головной боли, сохраняя эффект в течение 24 часов и исключая необходимость повторного приёма препаратов. Табеева подчеркнула, что лекарство считается эффективным, если в двух из трёх последующих случаев приступа результат сохраняется стабильным. При выборе препаратов также важно учитывать предпочтения пациента, отметила специалист.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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Проводит полное клинико-неврологическое обследование, анализ КТ и МРТ томограмм, проводит лечение последствий черепно-мозговых травм, болевых синдромов при дегенеративных заболеваниях позвоночника.
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Специалист в области минимально-инвазивной хирургии позвоночника и спинного мозга, интервенционного лечения болевых синдромов – блокады нервных корешков, межпозвонковых суставов выполняемые с использованием нейронавигации, радиочастотная денервация межпозвонковых суставов, хирургического лечения широкого спектра заболеваний позвоночника и спинного мозга.
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