Врач-сомнолог раскрыл, сколько времени нужно спать детям и взрослым

Сомнолог Михаил Полуэктов в своем докладе на конференции "Поколение вне возраста", посвящённом исследованиям сна, рассказал, что необходимая продолжительность сна у людей различается в зависимости от их возраста. Специалист подчеркнул, что длительность ночного отдыха влияет на здоровье человека, сообщает NEWS. ru.
Согласно информации от специалиста по сну, детям до трёх месяцев рекомендуется спать 14-17 часов в сутки, от четырёх месяцев до года — 12-15 часов, от года до двух лет — 11-14 часов, от двух до трёх лет — 10-13 часов. По утверждению Полуэктова, детям до 13 лет следует выделять для сна 9-11 часов, подросткам — 8-10 часов. У взрослых достаточно 7-9 часов сна, в пожилом возрасте желательно спать не менее 7-8 часов, сообщил сомнолог.
Специалист отметил, что качество и количество сна играют важную роль для здоровья человека. Например, увеличение длительности сна на полтора часа приводит к снижению веса, а дефицит сна отрицательно сказывается на иммунной системе и повышает вероятность заболеваний.
Фиалка - нежное и красивое комнатное растение, которое многие цветоводы-любители выращивают у себя дома. Но мало кто знает, что по народным поверьям, фиалка в доме может оказывать определённое влияние на жизнь его обитателей. Давайте разберёмся, какие приметы и суеверия связаны с этим цветком.