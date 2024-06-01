Врач-сомнолог раскрыл, сколько времени нужно спать детям и взрослым

Врач Полуэктов: время сна зависит от возраста

1:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сомнолог Михаил Полуэктов в своем докладе на конференции "Поколение вне возраста", посвящённом исследованиям сна, рассказал, что необходимая продолжительность сна у людей различается в зависимости от их возраста. Специалист подчеркнул, что длительность ночного отдыха влияет на здоровье человека, сообщает NEWS. ru.

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Согласно информации от специалиста по сну, детям до трёх месяцев рекомендуется спать 14-17 часов в сутки, от четырёх месяцев до года — 12-15 часов, от года до двух лет — 11-14 часов, от двух до трёх лет — 10-13 часов. По утверждению Полуэктова, детям до 13 лет следует выделять для сна 9-11 часов, подросткам — 8-10 часов. У взрослых достаточно 7-9 часов сна, в пожилом возрасте желательно спать не менее 7-8 часов, сообщил сомнолог.

Специалист отметил, что качество и количество сна играют важную роль для здоровья человека. Например, увеличение длительности сна на полтора часа приводит к снижению веса, а дефицит сна отрицательно сказывается на иммунной системе и повышает вероятность заболеваний.