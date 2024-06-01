Врач назвала давний и действенный рецепт против мигрени, состоящий из трёх букв

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Терапевт Чиркова: для борьбы с мигренью нужны тепло, тишина и темнота

0:58
Здоровье

В период апогея приступа мигрени головная боль практически не поддаётся лечению, но отдых в тихом месте может помочь справиться со симптомами. Терапевт Ольга Чиркова раскрыла NEWS. ru правило трёх "Т" для борьбы с этим недугом.

Терапевт Чиркова: для борьбы с мигренью нужны тепло, тишина и темнота
Фото: flickr.com by CIPHR Connect is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license.

"Снять боль на пике приступа практически невозможно. Старинный рецепт от мигрени — ТТТ (тепло, темно, тихо)", — поделилась Ольга Чирикова.

Согласно её словам, после приступа мигрени человек восстанавливается в течение двух дней, но в эти дни слабость и апатия сохраняются. Врач предостерегла, что хроническая форма болезни может часто мучить пациента — примерно несколько раз в месяц. По данным статистики, примерно 15% людей на планете периодически сталкиваются с мигренью, чаще всего это беспокоит молодёжь, а после 50 лет приступы становятся реже, отметила врач.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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