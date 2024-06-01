Врач назвала давний и действенный рецепт против мигрени, состоящий из трёх букв

В период апогея приступа мигрени головная боль практически не поддаётся лечению, но отдых в тихом месте может помочь справиться со симптомами. Терапевт Ольга Чиркова раскрыла NEWS. ru правило трёх "Т" для борьбы с этим недугом.
"Снять боль на пике приступа практически невозможно. Старинный рецепт от мигрени — ТТТ (тепло, темно, тихо)", — поделилась Ольга Чирикова.
Согласно её словам, после приступа мигрени человек восстанавливается в течение двух дней, но в эти дни слабость и апатия сохраняются. Врач предостерегла, что хроническая форма болезни может часто мучить пациента — примерно несколько раз в месяц. По данным статистики, примерно 15% людей на планете периодически сталкиваются с мигренью, чаще всего это беспокоит молодёжь, а после 50 лет приступы становятся реже, отметила врач.
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