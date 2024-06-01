Врач-онколог рассказал о родинках, которые не следует подвергать солнечному излучению

Перед началом отпусков врач-онколог Евгений Черёмушкин обратился к гражданам с наследственной склонностью к раку кожи с советом тщательно оберегать родинки от воздействия солнечных лучей. Для этого специалист предлагает закрывать, заклеивать, а при возможности и удалять такие образования, чтобы минимизировать риски, сообщает NEWS. ru.
"Есть такое понятие — диспластический невус — это доброкачественная родинка с повышенным риском озлокачествления", — поделился Евгений Черёмушкин.
Диспластические невусы являются серьёзной угрозой для здоровья нашей кожи. Они встречаются у 60-90% людей. Как правило, такие невусы являются врождёнными и варьируются по размеру, но чаще всего не превышают 8 мм в диагонали и располагаются преимущественно на туловище.
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