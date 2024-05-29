Новое открытие: витамин D не улучшает прочность костей — это миф

Витамин D не способен повысить прочность костей

1:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Крупное клиническое исследование показало, что добавки витамина D не улучшают прочность костей и не предотвращают переломы у детей с дефицитом витамина D.

Витамин D так не работает

Переломы в детском возрасте являются серьезной глобальной проблемой здравоохранения, затрагивая около трети детей в возрасте до 18 лет и приводя к инвалидности и низкому качеству жизни.

Предыдущие исследования показали, что добавки витамина D могут повысить прочность костей из-за их роли в стимулировании минерализации костей. Тем не менее, не было проведено никаких клинических испытаний, чтобы проверить, могут ли они предотвратить переломы у детей.

Исследователи провели крупнейшее исследование приёма добавок витамина D у тех детей, которые часто сталкивались с переломами и дефицитом витамина D.

В течение трёх лет дети получали еженедельные пероральные дозы добавок витамина D, эффективно повышая уровень витамина D до нормального диапазона.

Несмотря на улучшение уровня витамина D, добавки не оказали никакого влияния на риск переломов или прочность костей, что было измерено в подгруппе участников с помощью количественного ультразвукового исследования.

Почему это важно

Эти результаты имеют большое значение и могут побудить ученых, врачей и экспертов в области общественного здравоохранения пересмотреть влияние добавок витамина D на здоровье костей.

Исследователи отметили, что в их исследовании были исключены дети с существующими осложнениями со стороны костей.