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Новое открытие: витамин D не улучшает прочность костей — это миф

Витамин D не способен повысить прочность костей

1:43
Здоровье

Крупное клиническое исследование показало, что добавки витамина D не улучшают прочность костей и не предотвращают переломы у детей с дефицитом витамина D.

Витамин D так не работает

Переломы в детском возрасте являются серьезной глобальной проблемой здравоохранения, затрагивая около трети детей в возрасте до 18 лет и приводя к инвалидности и низкому качеству жизни.

Предыдущие исследования показали, что добавки витамина D могут повысить прочность костей из-за их роли в стимулировании минерализации костей. Тем не менее, не было проведено никаких клинических испытаний, чтобы проверить, могут ли они предотвратить переломы у детей.

Исследователи провели крупнейшее исследование приёма добавок витамина D у тех детей, которые часто сталкивались с переломами и дефицитом витамина D.

В течение трёх лет дети получали еженедельные пероральные дозы добавок витамина D, эффективно повышая уровень витамина D до нормального диапазона.

Несмотря на улучшение уровня витамина D, добавки не оказали никакого влияния на риск переломов или прочность костей, что было измерено в подгруппе участников с помощью количественного ультразвукового исследования.

Почему это важно

Эти результаты имеют большое значение и могут побудить ученых, врачей и экспертов в области общественного здравоохранения пересмотреть влияние добавок витамина D на здоровье костей.

Исследователи отметили, что в их исследовании были исключены дети с существующими осложнениями со стороны костей.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Сафина Айгуль
Заведующая отделением терапии, ревматолог
Специалист Смитиенко Анна
Врач-терапевт, пульмонолог
Специалист Романовская Ксения
Ведет прием пациентов с: патологией органов дыхания (бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких, острые и хронические бронхиты, пневмонии), кожным синдромом (зуд, экземы, аллергические дерматиты, острые и рецидивирующие крапивницы, грибковые и бактериальные поражения кожи и слизистых)
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