Новое открытие: витамин D не улучшает прочность костей — это миф

Крупное клиническое исследование показало, что добавки витамина D не улучшают прочность костей и не предотвращают переломы у детей с дефицитом витамина D.
Переломы в детском возрасте являются серьезной глобальной проблемой здравоохранения, затрагивая около трети детей в возрасте до 18 лет и приводя к инвалидности и низкому качеству жизни.
Предыдущие исследования показали, что добавки витамина D могут повысить прочность костей из-за их роли в стимулировании минерализации костей. Тем не менее, не было проведено никаких клинических испытаний, чтобы проверить, могут ли они предотвратить переломы у детей.
Исследователи провели крупнейшее исследование приёма добавок витамина D у тех детей, которые часто сталкивались с переломами и дефицитом витамина D.
В течение трёх лет дети получали еженедельные пероральные дозы добавок витамина D, эффективно повышая уровень витамина D до нормального диапазона.
Несмотря на улучшение уровня витамина D, добавки не оказали никакого влияния на риск переломов или прочность костей, что было измерено в подгруппе участников с помощью количественного ультразвукового исследования.
Эти результаты имеют большое значение и могут побудить ученых, врачей и экспертов в области общественного здравоохранения пересмотреть влияние добавок витамина D на здоровье костей.
Исследователи отметили, что в их исследовании были исключены дети с существующими осложнениями со стороны костей.
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