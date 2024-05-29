Кокосовое молоко: польза для здоровья — вкусно и полезно

Кокосовое молоко имеет ярко выраженный кокосовый вкус и не содержит добавок. Благодаря низкой калорийности является альтернативой сливкам.
Богатое лауриновой кислотой, обладающей мощными противовирусными, противомикробными и противогрибковыми свойствами, кокосовое молоко защитит вас в сезон гриппа.
Оно способствует снижению веса, стимулирует работу мозга и повышает уровень хорошего холестерина благодаря той же лауриновой кислоте. Стакан молока восполняет суточную дозу полиненасыщенных жирных кислот (Омега-6, Омега-9). Оказывает щадящее воздействие на желудочно-кишечный тракт, улучшает пищеварение, препятствует развитию гнилостных и бродильных процессов в кишечнике, нормализует микрофлору.
Поскольку напиток жирный, его не следует употреблять людям, имеющим проблемы с желудочно-кишечным трактом. Если у вас диагностирована язва желудка или двенадцатиперстной кишки, пить молоко не рекомендуется.
Также следует с осторожностью пить молоко, если у вас гипертония, непереносимость фруктозы или аллергическая реакция на кокосы.
Рекомендуемое потребление кокосового молока для взрослого человека составляет 1 стакан в неделю. Детям можно давать не более 70 мл в неделю.
Начинать пробовать продукт следует с небольших порций, внимательно изучая, как ваш организм реагирует на экзотический суперфуд.
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