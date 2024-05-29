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Кокосовое молоко: польза для здоровья — вкусно и полезно

Кокосовое молоко улучшает микрофлору кишечника и повышает иммунитет

1:41
Здоровье

Кокосовое молоко имеет ярко выраженный кокосовый вкус и не содержит добавок. Благодаря низкой калорийности является альтернативой сливкам.

Кокосовое молоко улучшает микрофлору кишечника и повышает иммунитет
Фото: commons.wikimedia.org by Arnaud 25 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Польза кокосового молока

Богатое лауриновой кислотой, обладающей мощными противовирусными, противомикробными и противогрибковыми свойствами, кокосовое молоко защитит вас в сезон гриппа.

Оно способствует снижению веса, стимулирует работу мозга и повышает уровень хорошего холестерина благодаря той же лауриновой кислоте. Стакан молока восполняет суточную дозу полиненасыщенных жирных кислот (Омега-6, Омега-9). Оказывает щадящее воздействие на желудочно-кишечный тракт, улучшает пищеварение, препятствует развитию гнилостных и бродильных процессов в кишечнике, нормализует микрофлору.

Кому нельзя употреблять кокосовое молоко

Поскольку напиток жирный, его не следует употреблять людям, имеющим проблемы с желудочно-кишечным трактом. Если у вас диагностирована язва желудка или двенадцатиперстной кишки, пить молоко не рекомендуется.

Также следует с осторожностью пить молоко, если у вас гипертония, непереносимость фруктозы или аллергическая реакция на кокосы.

Можно ли пить кокосовое молоко каждый день

Рекомендуемое потребление кокосового молока для взрослого человека составляет 1 стакан в неделю. Детям можно давать не более 70 мл в неделю.

Начинать пробовать продукт следует с небольших порций, внимательно изучая, как ваш организм реагирует на экзотический суперфуд.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
Специалист Акимова Любовь
Занимается профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний различных органов и систем у детей, осуществляет диспансерное наблюдение, проводит лечение часто болеющих детей, составляет график прививок и т.д
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