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Гастроэнтеролог перечислила наилучшие источники железа

Врач Сухорукова: лучшие источники железа - говядина и бобы

0:52
Здоровье

Гастроэнтеролог Людмила Сухорукова из Видновской КБ Минздрава МО сообщила, что устрицы, лосось, тунец, бобы, цельнозерновые продукты, говядина и печень являются наилучшими источниками железа. Этот микроэлемент несёт ответственность за производство эритроцитов — красных кровяных клеток, сообщает NEWS. ru.

Врач Сухорукова: лучшие источники железа - говядина и бобы
Фото: commons.wikimedia.org by Marlith is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Как уточнила специалист, данный микроэлемент входит в состав ферментов, необходимых для дыхания, выработки энергии и синтеза ДНК. Кроме того, железо требуется для нормального образования эритроцитов.

"При этом из еды растительного происхождения железо усваивается хуже, чем из животной пищи. Но если употреблять их вместе, усвоение железа из растений улучшается в три раза", — подытожила Людмила Сухорукова.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
Специалист Воронова Наталья
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др.
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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