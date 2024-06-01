Гастроэнтеролог перечислила наилучшие источники железа

Гастроэнтеролог Людмила Сухорукова из Видновской КБ Минздрава МО сообщила, что устрицы, лосось, тунец, бобы, цельнозерновые продукты, говядина и печень являются наилучшими источниками железа. Этот микроэлемент несёт ответственность за производство эритроцитов — красных кровяных клеток, сообщает NEWS. ru.
Как уточнила специалист, данный микроэлемент входит в состав ферментов, необходимых для дыхания, выработки энергии и синтеза ДНК. Кроме того, железо требуется для нормального образования эритроцитов.
"При этом из еды растительного происхождения железо усваивается хуже, чем из животной пищи. Но если употреблять их вместе, усвоение железа из растений улучшается в три раза", — подытожила Людмила Сухорукова.
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