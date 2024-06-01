Доктор Мясников рекомендовал избегать синтетических витаминов

Доктор Мясников: витамины должны поступать в организм человека с едой

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Доктор Александр Мясников подчеркнул, что для укрепления иммунитета витамины должны поступать в организм человека с пищей, так как синтетические препараты не принесут желаемого эффекта.

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Теледоктор Александр Мясников утверждает, что для повышения иммунитета необходимо получать витамины, но способ, как они поступают в организм, имеет значение, как отмечается в эфире передачи "О самом главном" на канале "Россия 1".

Согласно его рекомендациям, лучший способ получения витаминов заключается в потреблении пищи, богатой этими веществами, таких как курица, рыба, мясо, овощи, фрукты и зерновые.

Специалист считает, что приём синтетических витаминов не принесёт желаемого результата

"Аптечные витамины имеют право быть, они нужны, но кому? Они нужны людям уже с симптомами развития витаминной недостаточности, ослабленным людям, алкоголикам, беременным", — пояснил Александр Мясников.

Специалист также подчеркнул, что здоровые люди не должны употреблять синтетические витамины.