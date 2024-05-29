No sugar added: врач рассказала об опасной надписи, которая включена в состав протеиновых батончиков

Врач Машкова: протеиновые батончики без сахара могут вызвать ожирение печени

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-эндокринолог Анна Машкова подчеркнула, что протеиновые батончики пользуются популярностью среди спортсменов из-за быстрого снабжения организма белком и клетчаткой, а также как вкусное дополнение к основным приёмам пищи, сообщает Газета. Ru.

Фото: commons.wikimedia.org by Thomson200 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"Следует не забывать, что помимо белка в состав входят углеводы, а именно различные подсластители, такие как кукурузный сироп. Особенно набирают популярность батончики без добавления сахара (No sugar added). К сожалению, отсутствие в продукте глюкозы ещё не говорит о его пользе. Как правило, в такие продукты добавляют фруктозу", — поделилась Анна Машкова.

По словам специалиста, клетки человеческого организма не могут перерабатывать фруктозу, следовательно, она мгновенно направляется в печень, где превращается в глюкозу и "плохие" триглицериды. Они не только увеличивают уровень сахара в крови, но и способствуют отложению жира в печени, предупредила Машкова.