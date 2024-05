Терапевт пояснил, что вызывает икоту и следует ли опасаться этого состояния

Терапевт Алексей Жито объяснил, что неожиданные приступы икоты могут быть вызваны разными факторами, включая резкий переход из тёплого помещения в холодное, что приводит к сокращению мышц, включая диафрагму, неправильное питание, проглатывание излишнего количества воздуха с пищей или сбои в работе ЖКТ, сообщает NEWS. ru.

Фото: unsplash.com by Дэн Голд is licensed under Creative Commons CC0 1.0