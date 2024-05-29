Терапевт пояснил, что вызывает икоту и следует ли опасаться этого состояния

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Терапевт Жито: сбои ЖКТ или неправильное питание могут вызвать икоту

Здоровье

Терапевт Алексей Жито объяснил, что неожиданные приступы икоты могут быть вызваны разными факторами, включая резкий переход из тёплого помещения в холодное, что приводит к сокращению мышц, включая диафрагму, неправильное питание, проглатывание излишнего количества воздуха с пищей или сбои в работе ЖКТ, сообщает NEWS. ru.

Терапевт Жито: сбои ЖКТ или неправильное питание могут вызвать икоту
Фото: unsplash.com by Дэн Голд is licensed under Creative Commons CC0 1.0

"Неправильная работа ЖКТ, когда в желудке и двенадцатиперстной кишке меняется Ph среды, из-за чего увеличивается количество бактерий. Они размножаются, выделяя газообразные вещества, повышая давление в желудке. <…> Раздражение веток блуждающего нерва, что является обычной причиной икоты, в силу приёма различных препаратов, алкоголя", — пояснил Алексей Жито.

Икота не является признаком серьёзных нарушений в организме. Однако, если приступ длится дольше десяти минут, важно обратиться к терапевту, особенно при частых повторениях в течение недели, подытожил Алексей Жито.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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