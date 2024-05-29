Учёные из НИУ БелГУ научились производить из нового биомедицинского сплава безвредный порошок для создания медицинских имплантов.
Фото: Flickr by Ecole polytechnique is licensed under CC BY-SA 2.0
Ранее учёные из Белгородского государственного национального исследовательского университета смогли получить и запатентовать биомедицинский сплав Ti30Zr38Nb20Ta8Sn4, обладающий биосовместимостью, безопасный для организма и не препятствующий росту стволовых клеток, пишут РИА Новости.
Далее перед ними встала задача разработать метод получения порошка из этого сплава для изготовления медицинских имплантов с помощью селективного лазерного плавления, рассказал профессор кафедры материаловедения и нанотехнологий, доктор технических наук Сергей Жеребцов.
"Наша команда впервые в России применила метод ультразвуковой атомизации для получения биосовместимого металлического порошка из высокоэнтропийного сплава. Ранее этим способом мы также получали порошки для стоматологических сплавов", — сообщил он.
На данном этапе учёными проводятся переговоры с потенциальными партнерами, которые будут внедрять их научную разработку.
Проводит все виды терапевтического лечения зубов: эстетическая реставрация, эндодонтическое лечение, отбеливание зубов, профессиональная гигиена, консервативное лечение заболеваний пародонта и слизистой полости рта, лечебные аппликации, инъекционная терапия, аппарат Vektor.
Врач проводит первичный осмотр пациента, диагностику полости рта и рентгендиагностику, при необходимости направление на дополнительные виды исследования, постановку диагноза, составление комплексного плана лечения с привлечением смежных специалистов, развернутую консультацию и рекомендации по профилактике.