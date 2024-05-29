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В НИУ БелГУ научились производить порошок для создания медицинских имплантов, который обладает биосовместимостью, безопасный для организма и не препятствует росту стволовых клеток

В НИУ БелГУ научились производить новый порошок для создания медицинских имплантов

1:17
Здоровье

Учёные из НИУ БелГУ научились производить из нового биомедицинского сплава безвредный порошок для создания медицинских имплантов.

В НИУ БелГУ научились производить новый порошок для создания медицинских имплантов
Фото: Flickr by Ecole polytechnique is licensed under CC BY-SA 2.0

Ранее учёные из Белгородского государственного национального исследовательского университета смогли получить и запатентовать биомедицинский сплав Ti30Zr38Nb20Ta8Sn4, обладающий биосовместимостью, безопасный для организма и не препятствующий росту стволовых клеток, пишут РИА Новости.

Далее перед ними встала задача разработать метод получения порошка из этого сплава для изготовления медицинских имплантов с помощью селективного лазерного плавления, рассказал профессор кафедры материаловедения и нанотехнологий, доктор технических наук Сергей Жеребцов.

"Наша команда впервые в России применила метод ультразвуковой атомизации для получения биосовместимого металлического порошка из высокоэнтропийного сплава. Ранее этим способом мы также получали порошки для стоматологических сплавов", — сообщил он.

На данном этапе учёными проводятся переговоры с потенциальными партнерами, которые будут внедрять их научную разработку.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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