Рисовое молоко: польза для здоровья и другие его особенности

Рисовое молоко обладает противовоспалительными свойствами

1:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Рисовое молоко — низкокалорийный, гипоаллергенный продукт с нежным сладким вкусом. Напиток создан по особой технологии, сохраняющей полезные витамины и микроэлементы, содержащиеся в рисе.

Фото: commons.wikimedia.org by Daniele Pellati is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В чём польза рисового молока

Рисовое молоко привлекательно тем, что оно хорошо снимает мышечное напряжение. Спортсмены с удовольствием пьют его после интенсивных тренировок.

Также оно укрепляет нервную систему, нормализует пищеварение, помогает бороться с воспалительными процессами. Однако рисовое молоко содержит большое количество углеводов и некоторые полезные вещества, такие как витамины группы В и антиоксиданты, марганец и селен.

В процессе приготовления рисового молока углеводы расщепляются на сахара, что придаёт рисовому молоку сладкий вкус без добавления сахара.

Для чего используется рисовое молоко

Рисовое молоко употребляют как самостоятельный напиток. Вы можете использовать его для приготовления каши на завтрак или добавлять в кофе или чай. Рисовое молоко можно добавлять в выпечку, из него делают пудинги и панна-котту.