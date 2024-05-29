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Всем ли подходит вегетарианство: мнение диетологов

Вегетарианство опасно для людей с диабетом и анемией

1:16
Здоровье

Вегетарианство — это диета без мяса и рыбы. Мы расскажем, всем ли подходит такая диета.

Вегетарианство опасно для людей с диабетом и анемией
Фото: commons.wikimedia.org by Ewan Munro is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Подходит ли диета всем

Врачи не рекомендуют вегетарианство людям с сахарным диабетом 1 типа, а также тем, кто страдает железодефицитной анемией, остеопорозом и иммунодефицитами.

Избегать мяса и рыбы также не рекомендуется людям, выздоравливающим после серьёзных заболеваний или травм. Диетологи не рекомендуют вегетарианство детям и подросткам в фазе активного роста, а также беременным и кормящим женщинам.

Кому подходит вегетарианство

Если у вас нет противопоказаний и вы хотите попробовать вегетарианство, это безопасно. Вегетарианство выбирают по разным причинам: здоровье, этика, экология. Самое главное для вашего самочувствия — это сбалансированное питание.

Если вы откажетесь от белка из мяса, вам нужно будет заменить его другими источниками. Получить белок можно из бобовых — нута, фасоли, гороха, чечевицы. Молочные продукты — йогурты, сыры, молоко, сливки, творог. Также из орехов, грибов, тофу, куриных яиц.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Щербаков Сергей
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