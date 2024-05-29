Всем ли подходит вегетарианство: мнение диетологов

Вегетарианство — это диета без мяса и рыбы. Мы расскажем, всем ли подходит такая диета.
Врачи не рекомендуют вегетарианство людям с сахарным диабетом 1 типа, а также тем, кто страдает железодефицитной анемией, остеопорозом и иммунодефицитами.
Избегать мяса и рыбы также не рекомендуется людям, выздоравливающим после серьёзных заболеваний или травм. Диетологи не рекомендуют вегетарианство детям и подросткам в фазе активного роста, а также беременным и кормящим женщинам.
Если у вас нет противопоказаний и вы хотите попробовать вегетарианство, это безопасно. Вегетарианство выбирают по разным причинам: здоровье, этика, экология. Самое главное для вашего самочувствия — это сбалансированное питание.
Если вы откажетесь от белка из мяса, вам нужно будет заменить его другими источниками. Получить белок можно из бобовых — нута, фасоли, гороха, чечевицы. Молочные продукты — йогурты, сыры, молоко, сливки, творог. Также из орехов, грибов, тофу, куриных яиц.
Опилки - это мелкие кусочки древесины, которые образуются при обработке дерева. Они часто используются в строительстве и ремонте, но многие садоводы задаются вопросом: можно ли использовать опилки в огороде?