Всем ли подходит вегетарианство: мнение диетологов

Вегетарианство опасно для людей с диабетом и анемией

1:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вегетарианство — это диета без мяса и рыбы. Мы расскажем, всем ли подходит такая диета.

Фото: commons.wikimedia.org by Ewan Munro is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Подходит ли диета всем

Врачи не рекомендуют вегетарианство людям с сахарным диабетом 1 типа, а также тем, кто страдает железодефицитной анемией, остеопорозом и иммунодефицитами.

Избегать мяса и рыбы также не рекомендуется людям, выздоравливающим после серьёзных заболеваний или травм. Диетологи не рекомендуют вегетарианство детям и подросткам в фазе активного роста, а также беременным и кормящим женщинам.

Кому подходит вегетарианство

Если у вас нет противопоказаний и вы хотите попробовать вегетарианство, это безопасно. Вегетарианство выбирают по разным причинам: здоровье, этика, экология. Самое главное для вашего самочувствия — это сбалансированное питание.

Если вы откажетесь от белка из мяса, вам нужно будет заменить его другими источниками. Получить белок можно из бобовых — нута, фасоли, гороха, чечевицы. Молочные продукты — йогурты, сыры, молоко, сливки, творог. Также из орехов, грибов, тофу, куриных яиц.