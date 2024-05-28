Обнаружена связь между COVID-19 и ростом числа пациентов, у которых диагностирован поздний этап сифилиса

Профессор Заславский: Из-за COVID-19 чаще выявляются случаи поздних форм сифилиса

0:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Профессор и дерматолог Денис Заславский, заслуженный врач России, отметил, что уровень выявления позднего сифилиса у россиян увеличился в связи с пандемией коронавируса, сообщает Газета.Ru.

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"Люди самоизолировались, не ходили к врачам, занимались сексом. Поэтому мы всё чаще встречаем поздние стадии болезни", — пояснил Денис Заславский.

Помимо пандемии, значительный вклад в увеличение числа случаев поздней диагностики сифилиса внесли 1990-е годы. Тогда, по словам Заславского, многие соотечественники начали лечиться в нелегальных клиниках "у кого попало". Неквалифицированные врачи назначали неправильные дозировки препаратов, что ухудшало состояние пациентов. В конечном итоге неизлеченный сифилис перешёл в нейросифилис — поражение головного или спинного мозга, подытожил врач.