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В Пензенском государственном университете запатентовали инновационный метод лечения тяжёлой формы стоматита, который менее травматичен и не даёт рецидивов заболевания

В Пензе запатентовали инновационный способ лечения тяжёлой формы стоматита

1:00
Здоровье

Учёные-медики из Пензенского государственного университета запатентовали метод лечения хронического рецидивирующего афтозного стоматита — инфекционно-аллергического заболевания. Для него характерен поверхностный дефект эпителия слизистой оболочки полости рта и появление эрозий или язв.

В Пензе запатентовали инновационный способ лечения тяжёлой формы стоматита
Фото: https://t.me/pnzgu by официальный Telegram-канал Пензенского государственного университета is licensed under public domain

Существующие методы лечения обычно очень травматичны и не имеют комплексного действия. Кроме того, через какое-то время может наступить рецидив.

Запатентованный метод не только сократил сроки лечения, но и не было зарегистрировано рецидивов заболевания. Метод заключается в лечении стоматита путём санации очага воспаления при помощи антимикробного серебросодержащего препарата, а также путём восстановления микроциркуляции в тканях поражённой слизистой оболочки.

Этот метод уже используют в лечении в стоматологической клинике ПГУ и за год наблюдений у пациентов не было ни 1 рецидива.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Фомина Анастасия
Заведующая стоматологическим отделением на Таганке
Специалист Задирова Надежда
Ведущий специалист
Специалист Газарян Марина
Стоматолог-терапевт, стоматолог-ортопед
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