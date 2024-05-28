В Пензенском государственном университете запатентовали инновационный метод лечения тяжёлой формы стоматита, который менее травматичен и не даёт рецидивов заболевания

Учёные-медики из Пензенского государственного университета запатентовали метод лечения хронического рецидивирующего афтозного стоматита — инфекционно-аллергического заболевания. Для него характерен поверхностный дефект эпителия слизистой оболочки полости рта и появление эрозий или язв.
Существующие методы лечения обычно очень травматичны и не имеют комплексного действия. Кроме того, через какое-то время может наступить рецидив.
Запатентованный метод не только сократил сроки лечения, но и не было зарегистрировано рецидивов заболевания. Метод заключается в лечении стоматита путём санации очага воспаления при помощи антимикробного серебросодержащего препарата, а также путём восстановления микроциркуляции в тканях поражённой слизистой оболочки.
Этот метод уже используют в лечении в стоматологической клинике ПГУ и за год наблюдений у пациентов не было ни 1 рецидива.
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