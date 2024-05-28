Интересное исследование: как предотвратить старение мозга, ограничив калории

Ограничение калорий помогает замедлить старение мозга

1:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ограничение калорий может улучшить здоровье и продлить жизнь, такую интересную связь обнаружили учёные.

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Учёные сделали захватывающее открытие в отношении гена под названием OXR1, который оказывает значительное влияние на увеличение продолжительности жизни и способствует здоровому старению мозга за счет ограничения в питании.

Как это было обнаружено

В своей работе специалисты проводили эксперименты как на плодовых мушках, так и на клетках человека, чтобы изучить потенциальные мишени для терапии, способной замедлить старение и возрастные неврологические заболевания. Исследование выявило специфическую реакцию нейронов, которая обеспечивает защиту мозга во время ограничений в питании.

Такие методы, как интервальное голодание или ограничение калорий, обладают способностью повышать уровень гена OXR1, который играет решающую роль в повышении этих защитных эффектов.

OXR1 является важным геном, который способствует устойчивости мозга к старению и неврологическим заболеваниям. Он действует как щит для клеток, защищая их от окислительного повреждения. Потеря OXR1 в организме человека может привести к тяжелым неврологическим дефектам и ранней смерти.

Важные результаты

Эксперимент подчеркивает, что ограничение в питании замедляет старение мозга. Употребление меньшего количества калорий улучшает правильную сортировку белков в клетках.

Специалисты планируют выявить соединения, которые могут повышать уровень OXR1 во время старения, чтобы замедлить старение мозга.