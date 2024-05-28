Диетолог поделилась мнением о выборе между квасом и кефиром для окрошки

Диетолог Петрова: оптимальный выбор для окрошки - кефир, тан или айран

1:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Наталья Петрова, в преддверии Дня окрошки 30 мая, сообщила, что для более полезного приготовления этого летнего блюда рекомендуется использовать кефир в качестве заправки. Кефир содержит молочнокислые бактерии, которые являются необходимыми для кишечника, помогают поддерживать стройную фигуру и профилактику хронического воспаления, сообщает 360. ru.

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По мнению специалиста, в магазинном квасе обычно используются искусственные ароматизаторы и красители, а также содержится слишком много сахара, что может быть опасно для здоровья, вызывая диабет и нарушения работы желудочно-кишечного тракта. В отличие от первого, натуральный квас благоприятно влияет на организм благодаря молочной и уксусной кислотам, помогая утолить жажду.

"Углекислота в составе кваса облегчает переваривание пищи и улучшает аппетит. Ещё в квасе высокое содержание витаминов группы B, E и А, благодаря чему укрепляются волосы, ногти и улучшается состояние кожи", — отметила Наталья Петрова.

Для приготовления наиболее полезной окрошки следует отдать предпочтение нежирному мясу или рыбе, свежим овощам (огурцы, редис, кабачки) и обильному количеству зелени. В качестве заправки диетолог посоветовала использовать кефир, тан или айран.