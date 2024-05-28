В Москве провели операцию годовалому малышу с дополнительным пальцем

Хирурги Московской областной больницы провели операцию ребёнку с двойным пальцем

1:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Годовалого малыша с полидактилией прооперировали в Московской областной детской травматолого-ортопедической больнице (МОДКТОБ). Данное заболевание является врождённым пороком развития, из-за которого у людей появляются лишние пальцы на конечностях. Информация об этом появилась на сайте Министерства здравоохранения Подмосковья.

"В конкретном случае нами была проведена операция по Bilhault-Cloquet, суть которой состоит в том, что проводится резекция встречных поверхностей фаланг гипоплазированных удвоенных пальцев и формирование единого пальца из двух получившихся "половинок". Со временем функциональность пальца придёт в норму, а последствия данной патологии не дадут о себе знать ребёнку позднее", — объяснил главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.

Благодаря операции удалось восстановить правильную анатомию первого пальца на руке у ребёнка, а также предотвратить возможные комплексы в будущем. Ребёнка выписали из больницы, его состояние оценивается как хорошее.