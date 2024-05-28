80% ожогов: студентка позагорала так сильно, что попала в реанимацию

Петербургская студентка доставлена в реанимацию с ожогами 80% тела после загара

0:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Девушка из Санкт-Петербурга, после того, как позагорала на солнце, получила серьёзные ожоги на коже, что привело к её госпитализации в реанимацию. При осмотре врачи установили, что у неё ожоги I степени, охватившие 80% поверхности кожи, а также ожоги II степени на 2% площади, когда кожа поражена на всю свою глубину.

Фото: flickr.com by Алекс Проймос is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Согласно данным SHOT, незадолго 21-летняя студентка находилась под прямыми лучами солнца в парке. Через полтора часа у неё начались серьёзные проблемы с самочувствием, и она вызвала скорую помощь. Девушку госпитализировали в отделение ожоговой реанимации. В настоящее время врачи расследуют, использовала ли пострадавшая крема.