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Врач Малышева: не допускайте голодания и обезвоживания, если хотите сохранить здоровье желчного пузыря

Голодание и обезвоживание - главные враги здорового желчного пузыря

1:24
Здоровье

Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире передачи "Жить здорово!" на Первом канале рассказала, что является врагами здорового желчного пузыря.

Голодание и обезвоживание - главные враги здорового желчного пузыря
Фото: scientificanimations.com by сайт scientificanimations.com is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Совместно с гастроэнтерологом и эндоскопистом Игорем Городокиным она объяснила, что печень работает в паре с желчным пузырём. Она вырабатывает желчь, которая перерабатывает жирную пищу. Если желчь не нужна — она накапливается в желчном пузыре. И, если вы постоянно голодаете, то однажды уровень желчи достигнет того показателя, при котором появляются камни.

"Первый враг — отсутствие регулярных приёмов пищи, дробного питания, когда вы едите каждые два-три часа. Чем больше перерывы, тем выше риск желчно-каменной болезни", — пояснила телеведущая.

Второй враг — обезвоживание. Если вы пьёте мало воды, то желчь сильно концентрируется. Именно из-за этого появляются камни.

Городокин добавил, что камни способны перекрыть поджелудочный проток, из-за чего поджелудочные соки остаются в железе и может начаться некроз органа. Что может стать причиной летального исхода, заявил эксперт. Сок будет переваривать саму поджелудочную, в результате может произойти разрушение аорты и нижней полой вены, рассказала Малышева.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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